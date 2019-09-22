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Миннацэкономики проверит обоснованность цен на билеты двух авиаперевозчиков

21.09.2019, 11:43 11854
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В отношении АО "Эйр Астана" и АО "Авиакомпания "Scat" начато расследование о соблюдении антимонопольного законодательства, сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.
 

В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО "Эйр Астана" и АО "Авиакомпания Scat" по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, злоупотребление доминирующим или монопольным положением, в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты", - сообщили в пресс-службе министерства.

 
Основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 
В ведомстве добавили, что по результатам расследования будет дана оценка обоснованности цен на авиабилеты.
 
Напомним, ранее тему дороговизны авиабилетов в своем послании народу Казахстана затронул президент Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, правительству необходимо системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. 
 

Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе. Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных?" - возмутился Токаев. 

 
По его словам, в результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный потенциал страны. 
 

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