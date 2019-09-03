Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - К 2024 году количество госслужащих и сотрудников нацкомпаний в Казахстане сократят на 25%, передает Kazakhstan Today.

Начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний следует сократить на 25%", - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана .

Он обратил внимание на необходимость повышения отдачи от квазигосударственного сектора.

Наши государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения. В целях сокращения неоправданного присутствия государства в экономике мною было принято решение о введении моратория на создание квазигоскомпаний. Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда. Правительство вместе со Счетным комитетом в трёхмесячный срок должны провести анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний", - поручил глава государства.

Он указал, что квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле, отметив, что в сфере жилищной политики только на центральном уровне одновременно работают 7 государственных операторов.

Количество государственных компаний можно и нужно сократить. При этом следует аккуратно подходить к деятельности госкомпаний, работающих в стратегических секторах. Контроль государства над ними должен сохраниться. В противном случае вместо государственных монополистов мы получим частных монополистов со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил президент РК.

По его мнению, правительству необходимо системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. Это касается и товаров, и услуг естественных монополистов.

Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе. Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных?" - возмутился Токаев.

По его словам, в результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный потенциал страны.

При попустительстве профильного министерства, ведомств создан искусственный дефицит билетов в железнодорожных пассажирских перевозках. Необходимо срочно навести порядок в этих сферах", - резюмировал глава государства.

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