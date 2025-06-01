Минобороны обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие

Фото: Акорда

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. Президент Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.





Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.





Ежегодно 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода, склоняем головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы. В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуждены искать пристанище на чужбине", - сказал глава государства.





Он подчеркнул, что сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию - самую образованную и прогрессивную часть общества.





Тысячи людей были объявлены "врагами народа", подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие", - сказал президент.





Он напомнил, что на территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ. АЛЖИР - одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около 8 тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров.





Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого", - подчеркнул президент Казахстана.





Глава государства сообщил, что пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов. На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы.





При архиве президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными.





Напомним, в 1993 году в Казахстане был принят закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.