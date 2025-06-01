31.05.2025, 11:55 88681
Минобороны обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие
Фото: МО РК
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Со 2 по 5 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по боковой боевой поддержке воинских частей и соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъемы по тревоге, выдвижение колонн военной техники из точки постоянной дислокации в зонах учений, на полигонах и в медицинских центрах", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся исключительно в научных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой техники, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.
Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности. Призываем граждан к сохранению спокойствия, с пониманием относиться к проведению мероприятий и возражать против распространения непроверенной информации", - добавили в Минобороны.
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01.06.2025, 09:39 17791
Президент РК поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей, сообщили в пресс-службе Акорды.
Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества - наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!" - написал президент на своей странице в социальной сети Х.
31.05.2025, 11:33 90726
Токаев почтил память жертв политических репрессий
Фото: Акорда
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. Президент Касым-Жомарт Токаев посетил музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память павших минутой молчания.
Касым-Жомарт Токаев выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.
Ежегодно 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода, склоняем головы перед всеми, кто погиб в те мрачные годы. В прошлом столетии многие народы, входившие в состав Советского Союза, пережили сложные испытания. Тяжелая участь не обошла и наш народ. Во время кампании по насильственной коллективизации люди лишились скота и имущества, массово умирали от голода, многие были вынуждены искать пристанище на чужбине", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сталинские репрессии затронули и национальную интеллигенцию - самую образованную и прогрессивную часть общества.
Тысячи людей были объявлены "врагами народа", подвергнуты жестоким пыткам, расстреляны без суда и следствия. За короткое время наша нация лишилась своих лучших представителей, среди которых были Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров и многие другие", - сказал президент.
Он напомнил, что на территории Казахстана располагалось 11 лагерей системы ГУЛАГ. АЛЖИР - одно из таких трагичных мест. Здесь отбывали наказание около 8 тысяч несправедливо осужденных женщин. Среди них жены таких выдающихся личностей, как Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Темирбек Жургенов, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров.
Политические репрессии выпали на долю не только казахского народа. В АЛЖИРе находились в заключении представители более 60 этносов. Поэтому все пострадавшие в ту мрачную эпоху народы должны извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться. Это зависит только от нас. Именно в этом заключается главное значение памяти о трагических периодах нашего прошлого", - подчеркнул президент Казахстана.
Глава государства сообщил, что пять лет назад была сформирована Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов. На основе документов, исследованных комиссией, опубликован 72-томный сборник. Также издан двенадцатитомник с делами, заведенными в период репрессий в отношении деятелей Алашорды. В ходе подготовки этого труда были введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы.
При архиве президента открыт специальный центр, занимающийся изучением материалов политических репрессий ХХ века. Туда передано 700 тысяч дел, которые прежде были секретными.
Напомним, в 1993 году в Казахстане был принят закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.
30.05.2025, 20:15 154981
Ситуацию с пробками на границе РК и РФ прокомментировали в КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в СМИ и соцсетях обсуждается очередь на казахстанско-российской границе, в частности на автомобильном строительстве пропуска "Жайсан".
Публикация ошибочно связывает скопление грузовиков с функционированием некоторых систем электронной очереди CarGoRuqsat", - говорится в сообщении КГД МФ РК.
В ведомстве добавили, что основными причинами заторов являются временные дорожные работы на участке республиканской трассы Самара - Шымкент перед пунктом пропуска "Жайсан", начавшиеся 13 мая. Ориентировочное завершение ожидается 7 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан до конца 2025 года модернизирует пять автомобильных таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.
30.05.2025, 19:04 160081
О чем говорил Токаев на первом саммите "Центральная Азия - Италия"
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия - Италия". Глава государства выразил признательность председателю совета министров Италии Джордже Мелони за визит в Казахстан, а также за инициативу созыва встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды.
По его словам, за более чем три десятилетия Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии. Президент выразил уверенность в том, что синергия возможностей в формате "Центральная Азия плюс" создаст мощный задел для расширения взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Итальянской Республикой.
Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.
Первоочередной приоритет - углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов", - заявил президент.
По его мнению, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров.
Следующей актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.
Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы. Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии.
Другой актуальной задачей президент назвал укрепление трансконтинентальной связанности. По его мнению, развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь.
Президент также затронул вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры
В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию", - сказал он.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой по итогам заседания совместной декларации.
В ходе первого саммита "Центральная Азия - Италия" также выступили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
30.05.2025, 17:23 169261
В Астане стартовал первый саммит "Центральная Азия - Италия"
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона, передает корреспондент агентства.
Президент Казахстана встретил глав государств, участвующих в первом саммите", - сообщает пресс-служба главы государства.
По данным правительства РК, в Астану для участия в саммите "Центральная Азия - Италия" прибыли президенты Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Таджикистана - Эмомали Рахмон.
Также председатель совета министров Италии Джорджи Мелони прибыла в столицу Казахстана с официальным визитом.
30.05.2025, 10:59 198741
В Туркестанской области построят групповой водопровод с каскадом ГЭС на реке Угам
Новый групповой водопровод обеспечит устойчивое водоснабжение в области
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Туркестан. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации привлекло частные инвестиции в проект по строительству группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области, информирует пресс-служба ведомства.
Проект предусматривает прокладку тоннеля протяженностью 12 км и строительство водовода длиной 40 км с накопительным резервуаром и очистной станцией в селе Жанабазар Казыгуртского района, а также каскад из пяти гидроэлектростанций", - отметили в ведомстве.
Проект направлен на обеспечение питьевой водой Сарыагашского, Келесского, Казыгуртского, Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области. Его производственная мощность - 110 млн кубометров питьевой воды в год и 72 мегаватта электроэнергии в час, что обеспечит регион дополнительными энергетическими мощностями.
Министерство ведет активную работу по привлечению частных инвестиций в водную отрасль Казахстана. Реализация данного проекта позволит создать более 600 рабочих мест. Из них 500 временных и 160 постоянных. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования проекта", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
30.05.2025, 09:40 206136
В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде городов Казахстана с 1 июня 2025 года запускается пилотный проект единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование, сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
Ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования. Однако в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях - квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств.
Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе", - уточнили в Минкультуры.
Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.
Механизм единого ваучера предусматривает два формата:
целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.
Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).
29.05.2025, 21:02 240721
Всемирный банк готов развивать сотрудничество с Казахстаном
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани, прибывшей в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана", сообщает primeminister.kz.
Стороны обсудили ход реализации совместных проектов, перспективы расширения сотрудничества в рамках модернизации инфраструктуры и рассмотрели приоритетные направления двустороннего взаимодействия.
В прошлом году правительство утвердило национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами в части экспертизы и доступа к новым технологиям по модернизации энергетической инфраструктуры, водопроводных сетей и объектов водоснабжения", - отметил Олжас Бектенов.
В частности, банк может привнести лучшую международную практику для работы госорганов по вопросам оптимизации проектирования, включая инновационные технологии, реализацию экономических инвестиций с минимальными эксплуатационными расходами и решения экологических проблем.
Премьер-министр РК подчеркнул важность взаимодействия в рамках трансграничных водных проектов. Также внимание уделено реализации масштабной программы по развитию автодорожной, железнодорожной и логистической инфраструктуры.
Казахстан нацелен на увеличение протяженности дорог и железнодорожных путей, повышение их качества, пропускной способности и экологической устойчивости. Поэтому особое значение придается совместной работе по таким проектам, как автодорога Караганда - Жезказган, обводная дорога Алматы и железнодорожная линия Дарбаза - Мактаарал. Подчеркнута важность увеличения доли казахстанских компаний, вовлеченных в реализацию совместных проектов.
Кроме того, отмечены результаты реализации первой фазы проекта по восстановлению северной части Аральского моря.
Также обсуждено сотрудничество в области цифровизации и ИИ.
Антонелла Бассани подчеркнула готовность Всемирного банка развивать сотрудничество и поддержала озвученные Казахстаном проекты, отметив заинтересованность в дальнейшем движении по данным направлениям.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению партнерства и реализации новых совместных инициатив. Всего, по данным Всемирного банка, за период 1992-2024 годы сотрудничества было реализовано 48 проектов на сумму 8 млрд долларов.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?