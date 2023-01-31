Минобороны планирует призвать 1,5 тысячи военнообязанных на воинские сборы

На сегодняшний день легализовано более 6,8 тысячи авто

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день легализовано более 6,8 тысячи авто.





Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодня одобрено 30 415 заявок. 6868 авто успешно легализовано", - сообщили в МВД РК.





Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.





КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ





Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.





ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:





автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.









СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в Сonnection point центров обслуживания населения.





ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:





заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.





Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:





за первичную регистрацию - 200 000 тенге;

государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;

за государственный номер - 9660 тенге.





Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.





После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.





Напомним, в МВД открыли горячую линию по легализации машин с иностранными номерами.





Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".





Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:





иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

наличие гражданства Республики Казахстан;

наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

направить запрос на проверку;

забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.





Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.





После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.