Минобороны подготовило договор о военном сотрудничестве между РК и РФ

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министерством обороны разработан проект постановления правительства РК "О проекте закона Республики Казахстан "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, целью проекта постановления является внесение на рассмотрение мажилиса проекта закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве".

Реализация договора позволит осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности двух государств, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций, в области культуры и спорта в рамках военного сотрудничества, а также другим направлениям военного сотрудничества.

Ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, был подписан указ президента РК от 16 октября 2020 года №438 "О подписании Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве".

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