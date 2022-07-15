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Минобороны разработало инструкцию по работе военных представительств

14.07.2022, 17:06 27626
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Министерство обороны разработало инструкцию по работе военных представительств Министерства обороны Республики Казахстан в организациях независимо от форм собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормативный правовой акт разработан в целях приведения его в соответствие с положением о Министерстве обороны Республики Казахстан от 2 июня 2022 года, утвержденным постановлением правительства РК № 357.
 
В инструкции детализированы формы и методы контроля качества продукции и приемки поставляемых товаров военного и двойного назначения, выполненных работ и оказанных услуг в рамках государственного оборонного заказа.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 28 июля текущего года.
 

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Холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать

15.07.2022, 16:38 1241
Холдинг "Зерде" предлагают ликвидировать
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реформирование группы "Зерде" начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП "Центр поддержки цифрового правительства". В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ "ПИТ", "Astana Hub" и АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations. В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг "Зерде" с передачей АО "НИТ" напрямую в ведение МЦРИАП РК", - сказал министр.

 
Он отметил, что в ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.
 

Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности", - считает Мусин.

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина по созданию Национального банка данных.
 

Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Стройподрядчиков обяжут иметь собственную технику

15.07.2022, 14:34 3656
Стройподрядчиков обяжут иметь собственную технику
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Меры по совершенствованию государственных закупок в сфере строительства озвучил сегодня на заседании кабмина вице-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточные для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для этого планируется создать единую базу специализированной техники", - заявил Жамаубаев.

 
По его словам, данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной базовой техники для выполнения строительных работ.
 
Кроме того, в целях ограничения неправомерной передачи строительных работ в субподряд в государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора планируется предусмотреть возможность расторжения договора о закупках в следующих случаях:
 
  • передача субподрядчикам заказа, превышающего предельные объемы работ;
  • привлечение несогласованных с заказчиком субподрядчиков.
 

Руководство "Казфосфата" обвиняют в монопольном завышении цен на удобрения

15.07.2022, 13:47 6421
Руководство "Казфосфата" обвиняют в монопольном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Уголовное дело в отношении руководства компании "Казфосфат" возбудил департамент экономических расследований Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

13 июля начали досудебное расследование по факту злоупотребления монопольным положением в целях извлечения незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации удобрения аммофос", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

 
Напомним, в июне Агентство по защите и развитию конкуренции уже уличало "Казфосфат" в намеренном завышении цен на удобрения. 
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК.

 

Ущерб государству почти на 700 млн тенге предотвратила военная прокуратура

15.07.2022, 13:10 7741
Ущерб государству почти на 700 млн тенге предотвратила военная прокуратура
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Органами военной прокуратуры предотвращен ущерб государству в размере 674 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Военными прокурорами выявлены нарушения, связанные с отсутствием регистрации договоров, несоблюдением процедур государственных закупок, а также правил подсудности гражданских дел", - сообщает главная военная прокуратура РК. 

 
На основании апелляционного ходатайства прокурора Военным судом Республики Казахстан решение суда первой инстанции отменено.
 
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона удовлетворил требования физического лица об оплате Министерством обороны выполненных работ по модернизации военной техники.
 

Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности

15.07.2022, 12:53 8211
Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Акорда, председатель Совета безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития вооруженных сил, других войск и воинских формирований. 

По итогам заседания главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.
 

Токаев подписал поправки по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации

15.07.2022, 08:35 13461
Токаев подписал поправки по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, 28 июня депутаты сената рассмотрели и приняли в двух чтениях закон.
 

Принятый закон направлен на создание законодательной базы для расширения использования инновационных цифровых технологий при принятии управленческих решений. Законом предусмотрены также меры по повышению качества связи в сельской местности и снижению затрат граждан и бизнеса на получение государственных услуг", - прокомментировал спикер сената Маулен Ашимбаев.

 

МИИР планирует провести полную оцифровку в части инженерной инфраструктуры

14.07.2022, 20:12 26926
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - МИИР РК совместно с акиматами проводит работу по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре регионов. Эта мера предусмотрена в рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До 2024 года планируется полная оцифровка крупных населенных пунктов в части инженерной инфраструктуры. В текущем году проводится инвентаризация 9,3 тысячи га застроенной территории Актобе, Караганды, Усть-Каменогорскв, Лисаковскв (Костанайская область) и Арыси (Туркестанская область). По итогам первого полугодия инвентаризировано 3,8 тысячи га территории, сообщает пресс-служба МИИР.
 
За счет местного бюджета проводится инвентаризация подземных и наземных коммуникаций 10,7 тысячи га населенных пунктов, в числе которых Павлодарская (Павлодар - 1092,36 га, Аксу - 524,49 га, Экибастуз - 2724,17 га, с. Шарбакты - 178,12 га, с. Коктобе - 120,0 га, с. Железинка - 89,2 га), Акмолинская (Атбасар - 400,28 га, Щучинск - 1137 га), Туркестанская (Ленгер - 473,25 га, с. Мырзакент - 24,9 га, с. Шаульдер - 222,65 га, Жетысай - 57,37 га), Западно-Казахстанская (Уральск - 124,68 га, Аксай - 400,79 га, с.Жанибек - 4,45 га, Казталовка - 63,31 га, Каменка - 84,6 га, Каратобе - 60,0 га, Чапаев - 140,2 га), Северо-Казахстанская (с. Бесколь - 443,10 га) области.
 
Таким образом, цифровые данные инженерных коммуникаций вносятся в автоматизированную информационную систему градкадастра, тем самым обеспечивая единый учет, сбор, обработку, хранение и представление информации на всей территории республики.
 
На сегодня база данных градкадастра содержит 63,7% (328 тысяч га) сведений об инженерных коммуникациях. Для работы с инфраструктурными данными местным исполнительным органам и субъектам естественных монополий будет обеспечен доступ к единому геопорталу.
 

В постановление об увольнении в запас и призыве граждан на воинскую службу вносится изменение

14.07.2022, 19:16 28996
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Вносится изменение в постановление правительства об увольнении в запас и призыве граждан на воинскую службу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство обороны подготовило проект нормативного правового акта "О внесении изменения в постановление правительства РК от 11 марта 2022 года № 18 "О реализации указа президента РК от 4 марта 2022 года № 827 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года".
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 28 июля по ссылке.
 

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