Минсельхоз намерен вернуть в госсобственность еще 5 млн га неиспользуемых земель

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по возврату в госсобственность сельхозземель, которые не используются или выданы незаконно, уже возвращено 5 млн га простаивающих участков. В следующем году Министерство сельского хозяйства планирует вернуть в госсобственность еще 5 млн га земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
Министерство сельского хозяйства также досрочно приступает к реализации задачи по возврату еще 5 млн га сельхозземель, которые запланированы на следующий год. Пусть это будет неким напоминанием для тех, кто имеет в собственности земли, но не работает на них: проверка коснется всех без исключения", - сообщил глава МСХ.
Он отметил, что 5 млн га простаивающих участков, которые планировалось вернуть государству до конца этого года, возвращены досрочно.
Более того, 1,8 млн га по результатам проверок земельных инспекторов начали осваиваться владельцами спустя долгое время. Отдельная благодарность специалистам территориальных подразделений Комитета по управлению земресурсами, членам рабочей комиссии и межведомственных групп. Работы у нас было много. В 8 раз выросло число проверок по сравнению с прошлым годом, также зарегистрировано 1357 проверок. Во многом благодаря снятому главой государства мораторию на земпроверки. Мы выявляли участки, которые незаконно выданы, те, которые не "работали", а значит, не приносили пользу экономике страны. Процесс этот, нужно сказать, кропотливый, и сфера ответственности очень высокая. Не всегда и не везде в работу включались местные исполнительные органы. Тем не менее план выполнен, чему мы несказанно рады", - сказал Ербол Карашукеев.