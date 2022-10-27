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Минсельхоз намерен вернуть в госсобственность еще 5 млн га неиспользуемых земель

26.10.2022, 09:45 9291
Минсельхоз намерен вернуть в госсобственность еще 5 млн га неиспользуемых земель
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по возврату в госсобственность сельхозземель, которые не используются или выданы незаконно, уже возвращено 5 млн га простаивающих участков. В следующем году Министерство сельского хозяйства планирует вернуть в госсобственность еще 5 млн га земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
 

Министерство сельского хозяйства также досрочно приступает к реализации задачи по возврату еще 5 млн га сельхозземель, которые запланированы на следующий год. Пусть это будет неким напоминанием для тех, кто имеет в собственности земли, но не работает на них: проверка коснется всех без исключения", - сообщил глава МСХ.

 
Он отметил, что 5 млн га простаивающих участков, которые планировалось вернуть государству до конца этого года, возвращены досрочно.
 

Более того, 1,8 млн га по результатам проверок земельных инспекторов начали осваиваться владельцами спустя долгое время. Отдельная благодарность специалистам территориальных подразделений Комитета по управлению земресурсами, членам рабочей комиссии и межведомственных групп. Работы у нас было много. В 8 раз выросло число проверок по сравнению с прошлым годом, также зарегистрировано 1357 проверок. Во многом благодаря снятому главой государства мораторию на земпроверки. Мы выявляли участки, которые незаконно выданы, те, которые не "работали", а значит, не приносили пользу экономике страны. Процесс этот, нужно сказать, кропотливый, и сфера ответственности очень высокая. Не всегда и не везде в работу включались местные исполнительные органы. Тем не менее план выполнен, чему мы несказанно рады", - сказал Ербол Карашукеев.

 

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Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

27.10.2022, 09:33 2766
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября 2022 года в формате видеоконференции состоялось 7-е заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
 
Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, в течение года совместно с компетентными органами стран - участниц совета и исполнительным комитетом СНГ была проведена большая работа по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году, по нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция.
 

14 октября 2022 года в Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями государств было подписано указанное соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности совета", - отметили в Антикоре.

 
Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции. В частности, будут:
 
  • оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
 
  • проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;
 
  • осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;
 
  • создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;
 
  • разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
 
  • осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
 
  • повышаться квалификации кадров и др.
 
В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении и повышения квалификации работников антикоррупционных органов.
 
Напомним, текущий год ознаменован председательствованием в совете Республики Казахстан в лице председателя Агентства по противодействию коррупции Бектенова Олжаса Абаевича. По итогам заседания решением МСПК председательство в совете на период до очередного заседания передано Кыргызской Республике.
 

Более 5 миллионов гектаров земель возвращены государству - Карашукеев

26.10.2022, 19:52 16181
Фото: Акорда
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года, сообщает Акорда.  
 
По словам главы Минсельхоза, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Карашукеев также доложил, что государству досрочно возвращено более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.
 
Также глава Минсельхоза доложил Токаеву о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.
 
В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.
 

Президенту Казахстана доложили о работе сената

26.10.2022, 18:26 18081
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым был проинформирован о работе сената по законодательному обеспечению реформ в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры.
 
Президенту также была представлена информация о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.
 
Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.
 
В ходе встречи президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.
 

Токаев поздравил премьер-министра Великобритании с назначением на пост

26.10.2022, 18:14 18126
Токаев поздравил премьер-министра Великобритании с назначением на пост
Фото: Акорда
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа РК и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщат пресс-служба Акорды.
 
Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.
 

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", - подчеркивается в телеграмме.

 
Ранее сообщалось, что Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.
 

В Казахстане за 10 месяцев ликвидированы 11 международных каналов наркотрафика

26.10.2022, 14:25 26761
Фото: КНБ РК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с июля по октябрь текущего года проведено 36 антинаркотических операций, в том числе совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
 

Ликвидированы 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщается на сайте комитета.

 
В ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято более 282 кг наркотиков, в том числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша. Кроме того, выведены из оборота 861 таблетка экстази и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ, отметили в ведомстве.
 
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
 
 

Меры социальной поддержки населения перечислил президент

26.10.2022, 14:12 27881
Меры социальной поддержки населения перечислил президент
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принцип "сильные регионы - сильная страна" остается главным направлением государственной политики. Если региональная политика будет справедливой, то люди в крупных городах и небольших селах будут жить комфортно, заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.
 
По его словам, в стране в ближайшие 7 лет будет введено в эксплуатацию 111 миллионов квадратных метров жилья. Также завершится строительство проблемных домов.
 

Новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится. Государство будет активно прокладывать инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки. Во всех населенных пунктах страны будет водоснабжение. Показатель износа коммунальных сетей снизится до 40%. Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог. Будет построено и реконструировано 8 тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения", - пообещал глава государства.

 
Он также добавил, что на всех республиканских и областных трассах будет качественная и стабильная сотовая и интернет-связь.
 
В числе других социальных мер Токаев назвал внедрение системы страхования от безработицы и увеличение размеров соцвыплат по потере работы до 45% от дохода.
 

В общественных советах мы внедрим молодежную квоту. Для развития молодежного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5% годовых. Мы окажем системную поддержку креативной индустрии. Будем регулярно проводить международные фестивали молодых талантов и ежегодно присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары", - пообещал Токаев.

 
Также, по его словам, будет проведена модернизация онкологической службы и запущен единый консультативный инсультный центр.
 

По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Системное развитие получит телемедицина. Долю отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана доведем до 50%. Через внедрение цифровых решений снизится отчетность врачей, а каждому гражданину будет обеспечен полный доступ к информации о его здоровье", - заявил глава государства.

 
Он еще раз подчеркнул, что социальные расходы - это инвестиции в развитие потенциала нации.
 

Поэтому в своей социальной политике мы будем не просто помогать людям преодолевать жизненные препятствия, а стимулировать их стремление трудиться и повышать собственное благосостояние", - резюмировал президент.

 

О модернизации энергосистемы страны рассказал Токаев

26.10.2022, 13:58 28696
О модернизации энергосистемы страны рассказал Токаев
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане будет создана такая энергетическая система, которая обеспечит потребности людей и запросы промышленности, заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.
 
По его словам, одновременно будет обеспечиваться диверсификация углеводородного производства и газификация регионов. Динамичное развитие получит альтернативная энергетика. Объемы производства возобновляемой энергии увеличатся в 1,5 раза.
 

В наших планах модернизировать и построить 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей. Завершим строительство линий электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны. Внутренний рынок будет насыщен основными видами нефтепродуктов путем наращивания объемов переработки до 21 миллиона тонн в год. По мере роста добычи нефти мы будем диверсифицировать коридоры для экспорта углеводородного сырья", - перечислил президент.

 
Также, по его словам, в эксплуатацию будут введены новые газоперерабатывающие заводы, производство товарного газа увеличится до 30 миллиардов кубометров. В стране будет обеспечен 60-процентный уровень газификации.
 

Создать сеть торговых центров на границе с Россией, Китаем и странами ЦА пообещал Токаев

26.10.2022, 13:55 29461
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Запустить сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем и странами Центральной Азии пообещал президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в Республиканском общественном штабе.
 

С этой целью мы сделаем Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации наших транзитных и экспортных возможностей. Мы усилим морские порты и флот, создадим на Каспийском море контейнерный хаб. Отремонтируем 11 тысяч километров железных дорог. Запустим железнодорожные линии Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал, обходную ветку вокруг Алматы, железнодорожный переход с Китаем "Бахты", - заявил глава государства.

 

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