Минсельхоз пресек ввоз в РК 20 тонн сушеных абрикосов из Афганистана

НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - С 17 по 24 сентября государственными инспекторами по карантину растений выявлено 76 нарушении в области карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию РК из других стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Был пресечен ввоз следующей подкарантинной продукции, не отвечающей фитосанитарным требованиям: 595,4 тонны пшеницы, ячменя, картофеля, томатов, огурцов, капусты, перца, баклажанов, кабачков, яблок, бананов, орехов, сухофруктов; 82,5 кубометра пиломатериалов из Российской Федерации; 43,1 тонны картофеля, перца, малины, клубники и смородины из Кыргызстана; 17,4 тонны яблок, свеклы сливы, винограда, семян люцерны и саженцев цветов из Узбекистана и 20 тонн сушеных абрикосов из Афганистана, сообщает пресс-служба МСХ.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 400 КоАП РК и на них наложены административные штрафы на сумму 4,2 миллиона тенге.

Основными нарушениями являются: отсутствие фитосанитарного сертификата, отсутствие маркировки и непредоставление подкарантинной продукции на вторичный досмотр.

С начала года государственными инспекторами по карантину растений Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе было выявлено порядка 4 тысяч нарушений в области карантина растений, наложено более 308 миллионов тенге административных штрафов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства