24.04.2023, 09:51 18216

Минсельхоз приостановил требование по агрохимическим картограммам при подаче заявок на субсидирование

24 апреля 2023 года данные поправки вступают в силу
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за отсутствия агрохимических картограмм многие фермеры не смогли подать заявки на субсидирование на портале gosagro.kz. В связи с эти Минсельхоз до конца года отменил требования по агрохимическим картограммам и оцифровке полей.

В Министерство сельского хозяйства поступает множество обращений аграриев, по большей части из Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, об отсутствии возможности получить удешевленные удобрения. Причиной они называют наличие карты полей и агрохимической картограммы, не позволяющие фермерам подать заявки на портале gosagro.kz", - сообщили в пресс-службе ведомства.


В Минсельхозе отметили, что ранее в системе Qoldau поля оцифровывались самостоятельно фермером без проверки достоверности введенных данных и какого-либо форматно-логистического контроля. Сейчас же на портале gosagro.kz в основу для получения субсидий ложатся данные космического мониторинга земель.

При этом исключена возможность ввода параметров вручную, когда фермер, что называется, "на глаз" определял севооборот и границы своих полей. В то же время при расхождении данных по участкам они могут быть скорректированы в АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", - отметили в ведомстве.


Согласно данным, размещенным на портале gosagro.kz, в общей сложности фермерами пяти вышеуказанных областей подано 837 заявок на субсидирование покупки удобрений на 23,5 млрд тенге, из которых 350 заявок было отклонено управлениями сельского хозяйства соответствующих регионов, одобрено 47 заявок.

По информации акиматов, основной причиной отказа в господдержке является отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года, в соответствии с утвержденными правилами субсидирования по повышению урожайности и качества продукции растениеводства. До 1 января 2023 года требования по агрохимическим картограммам отсутствовали. Вместе с тем, чтобы решить данный вопрос, МСХ утверждены поправки в вышеуказанные правила. Таким образом, исключается требование по использованию агрохимических картограмм", - уточнили в МСХ.


Сообщается, что данные поправки вступают в силу 24 апреля 2023 года. Также до 31 декабря 2023 года вводится отсрочка по оцифровке полей через АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Однако до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", - добавили в министерстве.

 
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Теги:субсидииМинсельхоз

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25.04.2023, 13:09 6071

На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге

Со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%
На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по реализации пилотного национального проекта "Доступный интернет" рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Премьер-министр отметил, что нацпроект "Доступный интернет" направлен на решение многочисленных вопросов, связанных с качеством и доступностью интернета в городах и селах.

К сожалению, этот пласт вопросов решается не системно и формально. С начала года в правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов посвящена низкой скорости интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже в крупных городах. Много таких жалоб в Алматы и столице", - сказал Алихан Смаилов.


По его словам, вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам. Кроме того, нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета.

Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь казахстанцы осуществляют полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", - подчеркнул премьер-министр.


Он добавил, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%, так как им проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать средства в дорогостоящую инфраструктуру.

Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый нацпроект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет на уровне не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G", - сказал Алихан Смаилов.


Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с.

По поручению главы государства Казахстан должен стать цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. В целом на реализацию нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге", - сказал премьер-министр.


Глава правительства отметил необходимость повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи, а также в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести его на утверждение в администрацию президента.
 
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Теги:ИнтернетНацпроекты
25.04.2023, 12:39 7071

Заместитель премьер-министра прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ в Казахстане  

Он назвал ряд упущений при реализации реформы
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ.

Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, например, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, - каждый подъезд может открыть ОСИ. Это было одной из ошибок. Потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ, там будет беспорядок", - сказал Кульгинов.



По его словам, все недостатки будут учтены.

Напомним, 19 апреля на совещании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.

Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - сказал президент.

 
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Теги:КомментарийКульгиновОСИ
24.04.2023, 19:13 30686

Глава государства принял заместителей председателя АНК

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах
Глава государства принял заместителей председателя АНК
Фото: Акорда
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя - заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

В завершение встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Исмаилова Акбаржона и Дяк Аурику заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана.
 
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Теги:ТокаеввстречаАНК
24.04.2023, 18:31 32871

Президент утвердил соглашения между правительством РК и центром по ЧС

Более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.

5 апреля, выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации соглашения между правительством РК и центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.

Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга. Ильин подчеркнул важность разработки системы раннего оповещения.

Министр считает, что, поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
24.04.2023, 17:52 34341

МИД: из Судана эвакуировали троих казахстанок  

Одна из них работала в системе ООН, другая работала в японской компании
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что из-за вооруженного конфликта в Судане оттуда эвакуировали трех казахстанок.

По нашим данным, в Судане находились три наши гражданки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована", - сказал Айбек Смадияров.


С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.

 
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Теги:КазахстанцыЭвакуацияСудан
24.04.2023, 16:58 36766

Назначен заместитель министра обороны Казахстана

На должность назначен Аскер Бейсенов
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.


Ранее сообщалось, что Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК.

Напомним, 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра обороны. Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан.
 
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Теги:НазначениеМинобороны
24.04.2023, 16:28 37796

Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы

5 мая президент проведет всеармейское совещание
Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Фото: Акорда
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщила пресс-служба Акорды.

Планируется, что 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы выпадает на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.

Также 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
 
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Теги:ТокаевДень Победымероприятия
24.04.2023, 15:15 39446

Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС

Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов
Казахстанские операторы выступили против отмены роуминга в странах ЕАЭС
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские операторы связи выступили против отмены роуминга со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает РБК, в конце марта ЕЭК запросила у крупных операторов связи государств ЕАЭС данные о стоимости услуг с 2020 по 2022 год.

К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой операторы связи должны до конца 2024 года разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов", а затем, к первому кварталу 2025 года, снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС", - сообщает сайт.


Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана на запрос РИА Новости заявили, что мобильные операторы (в Казахстане) против введения справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств - членов ЕАЭС, сообщает Sputnik.

Свою позицию операторы объясняют тем, что введение справедливого тарифа в роуминге повлияет на снижение их доходов. Кроме того, отмечается, что сотовые операторы Казахстана "технически не имеют возможности организовывать прямые соединения с операторами сотовой связи других стран и работают только через операторов международной связи". В свою очередь у операторов международной связи не решен вопрос по выделению трафика роуминга из общего потока межоператорского трафика, что делает невозможным предоставление скидки только на роуминговые звонки для внешнего партнера", - пояснили в ведомстве.


В Минцифры добавили, что "Казахстан будет принимать решение после обсуждения всех необходимых пунктов в рамках принятого плана мероприятий по внедрению "справедливых тарифов" в роуминге.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. При этом Россия и Беларусь с 1 апреля 2022 года полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге.
 
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Теги:ЕАЭСРКроумингмобильная связь

 

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