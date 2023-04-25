Минсельхоз приостановил требование по агрохимическим картограммам при подаче заявок на субсидирование
24 апреля 2023 года данные поправки вступают в силу
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за отсутствия агрохимических картограмм многие фермеры не смогли подать заявки на субсидирование на портале gosagro.kz. В связи с эти Минсельхоз до конца года отменил требования по агрохимическим картограммам и оцифровке полей.
В Министерство сельского хозяйства поступает множество обращений аграриев, по большей части из Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей, об отсутствии возможности получить удешевленные удобрения. Причиной они называют наличие карты полей и агрохимической картограммы, не позволяющие фермерам подать заявки на портале gosagro.kz", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минсельхозе отметили, что ранее в системе Qoldau поля оцифровывались самостоятельно фермером без проверки достоверности введенных данных и какого-либо форматно-логистического контроля. Сейчас же на портале gosagro.kz в основу для получения субсидий ложатся данные космического мониторинга земель.
При этом исключена возможность ввода параметров вручную, когда фермер, что называется, "на глаз" определял севооборот и границы своих полей. В то же время при расхождении данных по участкам они могут быть скорректированы в АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", - отметили в ведомстве.
Согласно данным, размещенным на портале gosagro.kz, в общей сложности фермерами пяти вышеуказанных областей подано 837 заявок на субсидирование покупки удобрений на 23,5 млрд тенге, из которых 350 заявок было отклонено управлениями сельского хозяйства соответствующих регионов, одобрено 47 заявок.
По информации акиматов, основной причиной отказа в господдержке является отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года, в соответствии с утвержденными правилами субсидирования по повышению урожайности и качества продукции растениеводства. До 1 января 2023 года требования по агрохимическим картограммам отсутствовали. Вместе с тем, чтобы решить данный вопрос, МСХ утверждены поправки в вышеуказанные правила. Таким образом, исключается требование по использованию агрохимических картограмм", - уточнили в МСХ.
Сообщается, что данные поправки вступают в силу 24 апреля 2023 года. Также до 31 декабря 2023 года вводится отсрочка по оцифровке полей через АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Однако до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", - добавили в министерстве.