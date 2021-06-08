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Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана

07.06.2021 5050
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С 7 июня комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эти меры вызваны участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца, сообщает пресс-служба МСХ РК.
 
При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).
 
В соответствии с положением Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM №13 "Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии" (Рим, 2002) по адресу государственной службы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.
 
В связи с отсутствием объективных данных о расследовании причин появления вируса в экспортируемой продукции уполномоченными органами соседней республики, а также в целях предотвращения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории Казахстана комитет с 7 июня 2021 года вводит временный запрет на ввоз плодов томата и перца из Туркменистана.
 
В целом с начала года при ввозе на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции выявлено свыше 1300 нарушений законодательства в области карантина растений, предотвращен ввоз 11 тысяч тонн подкарантинной продукции с нарушением карантинных фитосанитарных требований, в 155 случаях в ввозимой продукции обнаружены карантинные объекты. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 56 миллионов тенге.
 

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