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Минтруда и соцзащиты населения предлагает ввести пособия на детей до 18 лет

21.04.2019, 11:54 9208
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения выработала предложения по поддержке малообеспеченных и многодетных семей, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы МТСЗН, выработанные меры обсудили по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан обсудили в субботу на заседании рабочей группы. 
 
Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова озвучила выработанные рабочей группой предложения, в частности, введение пособия на детей до 18 лет с оптимизацией некоторых действующих мер соцподдержки. Также имеются предложения по пенсионному обеспечению многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, изменению методики исчисления совокупного дохода при назначении АСП, пересмотру структуры прожиточного минимума, выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной матери и другие.
 

Ряд предложений рабочей группы уже нашел решение. В частности, подготовлены поправки в Госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек". Для обеспечения занятости и роста доходов многодетным сельчанам будут предоставляться безвозвратные государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге. Также в текущем году 5 тыс. микрокредитов будут направлены на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе", - рассказали в пресс-службе.

 
Кроме того, по информации ведомства, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. По отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы.
 
Также Министерством разработан единый пакет социальной помощи и услуг, которые будут оказываться малообеспеченным семьям местными исполнительными органами. Соцпакет включает в себя 11 мер социальной поддержки и социальных услуг за счет местного исполнительного органа.
 
По данным акиматов, в 2019 году 287 тыс. детей будут обеспечены бесплатным питанием в школах, 553 тыс. человек - бесплатным проездом, 219 тыс. школьников - школьной формой и принадлежностями, около 30 тыс. детей - местами в детсадах, 186 тыс. детей получат путевки в лагеря. Свыше 460 тыс. человек получат единовременную помощь, 5 тыс. получателей АСП будут трудоустроены, 5 тыс. человек улучшат жилищные условия через систему жилстройсбережений. В целом всеми видами социальной помощи планируется охватить 821 тыс. человек на сумму 83,1 млрд тенге.
 

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