18.03.2024, 19:00 32471
Минтуризма обратилось с предупреждением к планирующим выехать в Таиланд казахстанцам
Провинция Бурирам сообщила об угрозе вспышки сибирской язвы
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК предупредил казахстанцев, планирующих поездки в Таиланд.
Провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы после выявления трех случаев в соседнем Лаосе. Сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов", - сообщили в ведомстве.
Казахстанским туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. А также необходимо воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения.
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19.03.2024, 13:07 1206
Будут больше - глава Минфина о выплатах детям из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Увеличится ли сумма выплаты по программе "Нацфонд - детям", рассказал министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
Как будут расти доходы Национального фонда, так и будут расти выплаты. У нас есть поручение главы государства - довести Нацфонд до 100 миллиардов долларов США. Если так будет, естественно, проценты будут намного выше", - объяснил глава Минфина.
Он сообщил, что сегодня в Национальном фонде 60 миллиардов долларов США.
Это не будут вечные 100 долларов 52 цента, однозначно. Потолок я вам сказать не могу. Но мы знаем, что (выплаты. - Прим. ред.) будут больше", - уточнил Мади Такиев.
Ранее в министерстве прокомментировали, почему выплаты по программе "Нацфонд - детям" меньше, чем ожидалось.
19.03.2024, 13:01 1861
Токаев принял верительные грамоты у послов 6 государств
Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств.
Верительные грамоты вручили посол Арабской Республики Египет Ибтиссам Ракха Ахмед Хасан, посол Республики Сербия Владимир Йовичич, посол Великого Герцогства Люксембург Томас Райзен, посол Австралии Джон Уильям Гиринг, посол Республики Колумбия Эктор Исидро Аренас Нейра, посол Сирийской Арабской Республики Башар Джафари", - говорится в сообщении Акорды.
Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.
Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения cо всеми странами, прежде всего, с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог. Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене", - отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов, подчеркнув, что в ходе исполнения обязанностей им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны правительства Казахстана. Он также передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
19.03.2024, 12:47 311
Решение еще не принято: Такиев о смене герба
Министр не смог назвать сумму, в которую обойдется смена герба
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева спросили, во сколько бюджету страны обойдется смена государственного герба, передает корреспондент агентства.
Давайте мы сначала решим, нужно ли нам его менять. Решение еще не принято", - ответил журналистам глава Минфина.
Напомним, на Национальном курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба. По словам главы государства, герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
Президент сказал, что если общество выразит общую поддержку этого вопроса, то надо его в дальнейшем обсудить. Если будут рассматриваться потенциальные изменения, для этого будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит этот вопрос, и все вытекающие, в том числе расходы", - уточнил министр финансов.
19.03.2024, 12:27 3676
Мясную и молочную продукцию проверяли неработающими приборами в Павлодаре
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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, а также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства", - говорится в информации.
За совершение административных правонарушений по статьям 406 (Несоблюдение ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов) и 419 (Применение средств измерений не прошедших поверку) КоАП на юридические лица наложены штрафы на сумму около 1 млн тенге.
В настоящее время решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории.
В прошлом году в Петропавловске оштрафовали ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов.
19.03.2024, 11:07 2276
В Казахстане могут появиться 18 новых городов
Статус городов могут придать 18 казахстанским селам, в которых проживает более 30 тысяч человек
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 18 сел с населением свыше 30 тыс. человек, которым могут придать статус городов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Всего в Казахстане 112 сел, население которых превышает 10 тыс. человек.
В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города", - уточнил министр.
По его словам, в селах проживает 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. При этом за последние 10 лет количество сельских населенных пунктов сократилось с 6838 до 6256, или на 582 единицы. В основном исчезли села с населением менее 50 человек.
Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%, а уровень безработицы - 4,7%. Доля самозанятых - 33%, или 1,2 млн человек", - рассказал спикер.
В числе наиболее обеспеченных объектами и услугами - села Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областей. Низкий уровень обеспеченности в Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях.
По словам министра, для улучшения качества жизни сельского населения принимается ряд системных мер.
В частности, построено 4,9 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения на 113 млрд тенге, построено 85 объектов первичной медико-санитарной помощи. 176 сел подключены к технологии Wi-Fi HotSpot, стартовал пилотный проект по подключению отдаленных сельских школ к интернету с использованием спутниковой системы Starlink.
В рамках проекта "Ауыл аманаты" выдано 12,7 тыс. льготных микрокредитов на сумму 79 млрд тенге.
Спикер также отметил важную роль индивидуальных предпринимателей, инвестирующих в развитие сельских территорий. В 2023 году они за счет собственных средств построили в сельской местности школы, санатории, детские сады, места отдыха и т.д.
Байбазаров добавил, что в этом году на развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности в селах из республиканского и местного бюджетов будет выделено порядка 900 млрд тенге.
В планах по дальнейшему развитию сельских территорий:
- увеличение доходной части бюджетов сельских округов за счет передачи 50% некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход IV уровня бюджета в 2,5 раза и довести его до 167 млрд тенге;
- ежегодное увеличение финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі", а также программ развития сельского предпринимательства и агропромышленного комплекса;
- приоритетное выделение средств приграничным территориям;
- акиматам рассмотреть новые подходы в целях дальнейшей поддержки сел, не вошедших в список опорных и спутниковых сел;
- разработка цифровой карты села;
- расширение полномочий маслихатов, сельских акимов и их аппаратов в рамках развития местного самоуправления;
- предоставление сельским акимам права на приобретение спецтехники.
18.03.2024, 19:53 30091
Назначен вице-министр финансов РК
Должность получил Асет Турысов
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов с освобождением от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба правительства.
Асет Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве. В разные годы работал инженером - системным администратором отдела администрирования операционных систем дирекции информационных систем АО "Казахтелеком", управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения", управляющим директором АО "Казпочта" и председателем правления АО "Национальные информационные технологии".
До назначения был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
18.03.2024, 18:00 33846
Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о единых принципах обращения медизделий в рамках ЕАЭС
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала поправки в соглашение о единых принципах обращения медизделий в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Акорды
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году Токаев подписал соглашение о создании единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС.
18.03.2024, 15:55 36816
Казахстанские миротворцы приступили к службе на Голанских высотах
Военнослужащие принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента
Фото: Минобороны РК
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наряду с ознакомлением с инфраструктурой базы и алгоритмом действий сил быстрого реагирования миссии ООН военнослужащие национального миротворческого контингента приступили к повседневной деятельности, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Казахстанские миротворцы принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента. Предшественники провели для казахстанских военнослужащих ознакомительную экскурсию по базе Фауар, где располагается штаб миссии. Именно отсюда производится управление всеми компонентами миссии.
Наше подразделение является резервом командующего миссией. Он может задействовать его для выполнения разных задач, в том числе в кризисные моменты", - пояснил старший офицер департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК Илияс Мустафин.
Ирландские военнослужащие провели занятия по порядку действий сил быстрого реагирования, распределению функций, ознакомили с зонами ответственности и особенностями службы на Голанских высотах.
В рамках повседневной деятельности военнослужащие занимаются обслуживанием военной техники и установкой боевых модулей на бронированные колесные машины, обустройством быта, подготовкой к выполнению задач.
Идет ознакомление с процессом обеспечения, которое включает в себя снабжение питьевой водой, продуктами питания, ГСМ и так далее. Все это требует взаимодействия с различными компонентами миссии", - уточнил заместитель начальника центра миротворческих операций Минобороны РК Рустам Жанжуменов.
Кроме того, подразделение материально-технического обеспечения занимается установкой парко-гаражного оборудования для проведения ремонта машин, специальных контейнеров для хранения имеющегося оружия и боеприпасов.
В составе миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" несут службу 1500 военнослужащих из 12 стран мира, добавили в пресс-службе Минобороны.
Ранее сообщалось, что Казахстан подписал в ООН меморандум по миротворческой миссии на Голанских высотах.
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