Минюст РК выявил нарушения в сфере контрафактной продукции на 77 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК директор Kazpatent Ербол Оспанов рассказал о проводимой Министерством юстиции работе в сфере борьбы с контрафактной продукцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние пять лет Министерством юстиции было проведено более 900 проверок, общая сумма выявленных нарушений в сфере контрафактной продукции - более 77 миллионов тенге", - сказал Ербол Оспанов.

По его словам, ведомство в первую очередь проводит работу по правовой пропаганде.

Совместно с территориальными органами, департаментами юстиции, с акиматами областей, с палатой предпринимателей, с государственными и негосударственными органами, с Минфином и МВД проводятся большие мероприятия. За последние 2 года более тысячи мероприятий было проведено - это и семинары, и круглые столы", - отметил глава Kazpatent.

Он подчеркнул, что главная задача этих мероприятий - довести до сведения населения недопустимость и неприемлемость самого контрафакта с целью оградить граждан от контрафактной продукции.

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