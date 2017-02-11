Минздрав Казахстана намерен выявить 100 наиболее острых проблем здравоохранения

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Медицинской общественностью Казахстана при поддержке Министерства здравоохранения республики инициирована социальная кампания "100 проблем - 100 решений - 100 дней", в рамках которой в социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp стартовал опрос населения с целью выявления злободневных проблем системы здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

"Нам необходимо выявить 100 самых безотлагательных и насущных проблем, которые актуальны для населения и медицинской общественности. Из уст наших граждан хотелось бы услышать о возникающих трудностях при получении медицинских услуг, о проблемах сферы здравоохранения, с которыми они сталкиваются ежедневно. Нам также интересно получить предложения от самих граждан по улучшению качества и удобства в получении медицинских услуг, которые обязательно будут учтены при выработке решений", - пояснил глава министерства Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Как отмечает и.о. генерального директора РГП "Республиканский центр развития здравоохранения" Айнур Айыпханова, "все обращения, приходящие на адрес ainur.health@gmail.com обрабатываются, каждому письму присваивается уникальный номер, проблемы группируются по категориям и вырабатываются решения".

"В список "100 проблем" включаются те вопросы, которые можно решить в кратчайшие сроки, условно в течение 100 дней. Для прозрачности мы предлагаем разместить в социальной сети Facebook весь список выдвинутых населением проблем со ссылкой на конкретное обращение и дать возможность каждому обратившемуся отследить приоритетность вопроса и предлагаемые пути решения. Проблемы, требующие значительного времени и ресурсов для разрешения, будут переданы в Министерство здравоохранения для выработки решений совместно с руководителями комитетов, структурных подразделений и территориальных департаментов МЗ РК в рамках исполнения системных программных документов отрасли", - добавила Айыпханова.

В ведомстве проинформировали, что, учитывая охват и популярность данного проекта, приняли решение о продлении опроса до 18.00 17 февраля текущего года. Теперь обращения можно отправлять по адресу: 100@rcrz.kz.

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