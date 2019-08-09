Минздрав опроверг информацию о квоте на льготный препарат для гипертоников

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК предупредило, что информация о представляемой квоте на льготный препарат "Кардиотонус" для гипертоников является фейковой, передает Kazakhstan Today.

Министерство здравоохранения РК сообщает, что распространяемая на некоторых веб-сайтах и интернет-порталах информация о принятии закона в третьем чтении, обязующего Министерство здравоохранения РК выделять квоту всем гражданам Казахстана старше 30 лет на распространение льготного препарата для лечения гипертонии, является фейком и не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что данная информация генерируется неизвестным источником и является недостоверной.

В информации содержатся сведения о препарате "Кардиотонус", поэтому в Минздраве полагают, что материал был подготовлен с целью широкой рекламы этого препарата.

Особо подчеркиваем, что к рекламе данного препарата ни Министерство здравоохранения, ни министр Елжан Биртанов не имеет никакого отношения. Соответственно, все указанные в материале сведения и цитаты министра являются недействительными. Глава ведомства никогда не давал подобных комментариев", - подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве напомнили о планомерной работе по обеспечению доступа населения к лекарственным средствам. Все лекарства с доказанной клинической эффективностью внесены в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, который доступен по ссылке

Вся достоверная и оперативная информация касательно деятельности Министерства здравоохранения РК, в том числе в части работы по обеспечению населения лекарственными средствами, размещена на официальном веб-сайте http://dsm.gov.kz/ru

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