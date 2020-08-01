Минздрав опроверг информацию о незастрахованности госслужащих

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Аскар Мамин, Алексей Цой, Бакытжан Сагинтаев и Аскар Кульгинов являются застрахованными в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в Фонде социального медицинского страхования, казахстанцы могут проверить свой страховой статус с помощью Telegram-бота SaqtandyryBot, на официальном сайте ФСМС fms.kz, на главных страницах ряда управлений здравоохранения, а также через услугу на сайте электронного правительства "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".

Все каналы передачи информации о страховом статусе работают в штатном режиме. Нами были проверены статусы премьер-министра Аскара Мамина, министра здравоохранения Алексея Цоя, акима Нур-Султана Алтая Кульгинова и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева - все они являются застрахованными. То есть представленные в социальных сетях скрины не являются достоверными. При этом они не совпадают с внешним видом официального плагина ФСМС, отсутствует обязательная проверка на ботов. Изображение обрезано, и нет возможности определить, на каком интернет-ресурсе был снят скрин, чтобы мы могли проверить данные и выяснить достоверность данных изображений и определить, были ли неполадки со стороны информационных систем ФСМС", - отметили в Фонде.

Для проверки статуса страхования в Фонде порекомендовали использовать перечисленные выше сервисы.

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