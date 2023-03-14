Минздрав планируют наделить новыми функциями

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения разработало проект постановления "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан". Документ - Министерство здравоохранения разработало проект постановления "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".





Согласно документу, в положение о Министерстве здравоохранения РК вносятся дополнения следующего содержания:





- определяет правила оказания медицинской помощи парамедиками;





- разработка и утверждение методики распределения объемов услуг и (или) средств субъектам здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;





- разработка и утверждение методики расчета индикаторов и рейтинговой оценки деятельности субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.





Проект постановления разработан с целью внедрения автоматизированного распределения объемов медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом рейтинговой оценки субъектов здравоохранения, рассчитанной на основе индикаторов оценки показателей ресурсной базы, уровня менеджмента и качества оказания медицинской помощи медицинской организации, позволит сделать процесс распределения объемов прозрачным, систематизированным, а также снизит коррупционные риски.





Постановление будет введено в действие со дня его подписания. Документ опубликован для публичного обсуждения до 30 марта.