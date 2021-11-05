Минздрав РК и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: МЗ РК

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - В рамках пленарного заседания VIII Межправительственной комиссии Великобритании и Казахстана состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Минздравом РК и представительством компании "AstraZeneca" в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ направлен на реализацию мер по развитию качественного и доступного здравоохранения, повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет к 2025 году, внедрению модели проактивной профилактики неинфекционных заболеваний и расширению программ управления заболеваниями в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы.

2020 год наглядно продемонстрировал необходимость комплексного подхода к улучшению качества и доступности медико-санитарной помощи для граждан. Мы понимаем, что для достижения качественного сдвига в показателях, характеризующих здоровье населения, необходима согласованность усилий всего общества, включая государственные ведомства, представителей бизнеса, общественные организации на всех уровнях, и, в первую очередь, тех структур, которые оказывают непосредственное влияние на доступ населения к инновациям", - отметил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

При этом меморандум открывает возможности сотрудничества в таких направлениях как повышение знаний об инновационных подходах управления неинфекционными заболеваниями и научно-образовательные программы для повышения уровня знаний специалистов здравоохранения в вопросах современной терапии социально-значимых заболеваний.

Планируется, что также будут выработаны предложения по внедрению современных методов диагностики и терапии социально значимых заболеваний в клиническую практику и цифровизации здравоохранения, а также созданию новой цифровой экосистемы.

Кроме того, меморандум предполагает оказание содействия в локализации лекарственных средств совместно с отечественными товаропроизводителями и разработку инновационных моделей взаимодействия в формате риск-шеринга (разделение рисков), а также сотрудничество в области фармаконадзора.

В рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения РК компания AstraZeneca планирует поддерживать программы по улучшению выявления и контроля сахарного диабета, совершенствовать лечение респираторных заболеваний, оказывать содействие по вопросам улучшения развития системы здравоохранения Казахстана в области орфанных (редких) заболеваний, реализовывать программы по терапии и снижению смертности от заболеваний системы кровообращения.

Компания также намерена внести свой вклад в повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, включая развитие молекулярно-генетической диагностики, а также внедрение цифровых технологий дистанционного обучения специалистов и мониторинга пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.