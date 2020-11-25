Минздрав РК планирует ввести запрет на вывоз из страны некоторых лекарств

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - 24 ноября в СЦК состоялся брифинг на тему "Казахстан и ЕАЭС. Текущие процессы экономической интеграции", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В ходе брифинга вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушикова сообщила, что Минздрав Казахстана намерен ввести запрет на вывоз некоторых наименований лекарств.

6 ноября состоялось заседание межведомственной группы, в рамках которого Министерство здравоохранения выразило озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии. В целях недопущения таких негативных проявлений предложено ввести запрет на наиболее популярные медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой непростой период для нашей страны", - пояснила она.

По словам вице-министра, под запрет попадут 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Сейчас такой приказ разрабатывается Министерством здравоохранения, сейчас еще запрета нет, он будет после того, как соответствующий приказ будет издан. Я думаю, в течение ближайшего месяца будет принят", - сказала Жанель Кушукова.

Запрет вводится для недопущения дефицита лекарств и роста цен на них. В этом году все страны ЕАЭС столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой весь мир начал действовать по-другому - не в соответствии с теми правилами, которые у нас в принципе были приняты.

У нас в рамках договора это было предусмотрено, что если речь идет об обеспечении национальной безопасности, здоровье граждан, то такие ограничения мы можем принимать", - заверила вице-министр.

23 ноября премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства