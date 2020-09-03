Минздрав закупит для сёл 100 передвижных медкомплексов

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК Алексей Цой планирует закупить 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

А. Цой сообщил, что планируется пересмотреть подходы в части обеспечения функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий и принять меры по укреплению их материально-технической базы и кадровому обеспечению.

Одним из механизмов улучшения доступности медицинской помощи будет дальнейшее развитие транспортной медицины для отдаленных регионов.

Предполагается закупить 100 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса для сельских населенных пунктов. С учетом имеющегося парка ПМК, потребность районных больниц будет покрыта на 100%", - сообщил Цой.

Кроме того, в 2020 году службу скорой медицинской помощи планируется оснастить современным санитарным автотранспортом отечественного производства через АО "БРК-Лизинг". Всего будет поставлено 1167 единиц.

Глава Минздрава также отметил, что одной из важных задач является поддержка медицинских работников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Он отметил, что отработан механизм материального стимулирования медицинских работников.

Выплата надбавок будет продолжена до конца 2020 года. С марта по июль стимулирующие выплаты произведены по трем группам риска на общую сумму 59,6 млрд тенге. Дополнительно будет выделено 150 млрд тенге. Соответствующие расчеты внесены в Министерство финансов", - сказал Цой.

Главой государства также была поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, начиная с текущего года и довести ее к 2023 году до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике.

В проекте закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы данные расходы уже предусмотрены. Общая сумма расходов на повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников составит в 2021 году 222,3 млрд тенге, в 2022 году - 361,7 млрд тенге, в 2023 году - 557,5 млрд тенге", - уточнил министр.

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