МИОР: невыполнение требований доступа к информации носит системный характер

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Министерство информации и общественного развития Казахстана подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие Закона Республики Казахстан "О доступе к информации" стало прогрессивным шагом в обеспечении открытости и прозрачности деятельности государственных органов. Однако практика показывает, что невыполнение требований по обеспечению доступа к информации обладателями информации носит системный характер", - говорится в документе.

Решение этой проблемы предусматривает дополнение закона РК "О доступе информации" статьей "Надзор за применением настоящего закона", согласно которой органы прокуратуры будут осуществлять высший надзор за соблюдением законности в области доступа к информации, а акты прокурорского надзора обязательны для всех обладателей информации.

Также предлагается дополнить закон статьей "Взаимодействие уполномоченного органа в области доступа к информации и органов прокуратуры". Согласно статье, уполномоченный орган в области доступа к информации в том числе информирует органы прокуратуры о выявленных фактах правонарушений в области доступа к информации в рамках поступивших обращений физических и юридических лиц и по итогам мониторинга деятельности государственных органов в области доступа к информации.

Второй проблемой, описанной в документе, стало необеспечение доступа к общественно значимой информации в сферах земельных отношений, здравоохранения, образования, экологии, социальной защиты населения и финансов.

Сегодня граждане сталкиваются с информационной закрытостью либо недостаточной информационной недоступностью в ряде общественно значимых сфер, что порождает недоверие к проводимой государственной политике в той или иной отрасли и принимаемым государственными органами мерам и решениям", - отмечается министерством.

Для решения этой проблемы предлагается закрепить в нормативно-правовых актах, регулирующих указанные сферы, принципы, механизмы и инструменты открытости.

Проблема № 3 отмечена как "Ограничение доступа граждан к интересующим сведениям государственных органов в связи с их отнесением к служебной информации с пометкой "ДСП", где "ДСП" - документы, содержащие конфиденциальную информацию.

Согласно правилам отнесения сведений к служебной информации, на сегодня госорганы могут отнести широкий перечень сведений, в том числе представляющих общественный интерес, к ДСП.

Необходимым видится пересмотр действующего порядка отнесения сведений к информации с ограниченным доступом с пометкой "Для служебного пользования", с закреплением его в Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан", - сообщается в этом пункте.

Таким образом, возможность злоупотребления государственным органом правом отнесения информации к ДСП будет исключена.

Решение четвертой проблемы "неучастия общественности в обсуждении проектов законов, инициированных депутатами" видится в пересмотре порядка реализации права законодательной инициативы депутатов мажилиса с целью обеспечения публичного обсуждения проектов законов, инициированных депутатами.

Проблемой № 5 отмечено неучастие общественности в обсуждении проектов международных договоров.

Закон предусматривает только получение заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и членов экспертного совета по вопросам частного предпринимательства в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О правовых актах", в случае если проекты международных договоров Республики Казахстан, а также международные договоры, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивают интересы субъектов частного предпринимательства. Однако Закон не предусматривает получение рекомендаций Общественного совета и публичные обсуждения на портале "Открытые НПА", - отмечается в консультативном документе.

Так, на решение этой проблемы выдвигается необходимость пересмотра процедуры подписания международных договоров с целью обеспечения публичного обсуждения проектов международных договоров.

В целом предлагаемые новшества по всем вышеуказанным проблемам будут содействовать улучшению позиций Казахстана в международных рейтингах и оценках, таких как Индекс электронного правительства ООН, Индекс Всемирного банка по учету мнения населения и подотчетности государственных органов, Глобальный рейтинг права на информацию и другие, а также достижению Целей устойчивого развития, одной из которых является доступ общественности к информации", - резюмирует министерство.