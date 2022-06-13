Система Orphus

МИОР: невыполнение требований доступа к информации носит системный характер

12.06.2022, 14:30 13206
МИОР: невыполнение требований доступа к информации носит системный характер
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - Министерство информации и общественного развития Казахстана подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятие Закона Республики Казахстан "О доступе к информации" стало прогрессивным шагом в обеспечении открытости и прозрачности деятельности государственных органов. Однако практика показывает, что невыполнение требований по обеспечению доступа к информации обладателями информации носит системный характер", - говорится в документе.

 
Решение этой проблемы предусматривает дополнение закона РК "О доступе информации" статьей "Надзор за применением настоящего закона", согласно которой органы прокуратуры будут осуществлять высший надзор за соблюдением законности в области доступа к информации, а акты прокурорского надзора обязательны для всех обладателей информации.
 
Также предлагается дополнить закон статьей "Взаимодействие уполномоченного органа в области доступа к информации и органов прокуратуры". Согласно статье, уполномоченный орган в области доступа к информации в том числе информирует органы прокуратуры о выявленных фактах правонарушений в области доступа к информации в рамках поступивших обращений физических и юридических лиц и по итогам мониторинга деятельности государственных органов в области доступа к информации.
 
Второй проблемой, описанной в документе, стало необеспечение доступа к общественно значимой информации в сферах земельных отношений, здравоохранения, образования, экологии, социальной защиты населения и финансов.
 

Сегодня граждане сталкиваются с информационной закрытостью либо недостаточной информационной недоступностью в ряде общественно значимых сфер, что порождает недоверие к проводимой государственной политике в той или иной отрасли и принимаемым государственными органами мерам и решениям", - отмечается министерством. 

 
Для решения этой проблемы предлагается закрепить в нормативно-правовых актах, регулирующих указанные сферы, принципы, механизмы и инструменты открытости.
 
Проблема № 3 отмечена как "Ограничение доступа граждан к интересующим сведениям государственных органов в связи с их отнесением к служебной информации с пометкой "ДСП", где "ДСП" - документы, содержащие конфиденциальную информацию.
 
Согласно правилам отнесения сведений к служебной информации, на сегодня госорганы могут отнести широкий перечень сведений, в том числе представляющих общественный интерес, к ДСП. 
 

Необходимым видится пересмотр действующего порядка отнесения сведений к информации с ограниченным доступом с пометкой "Для служебного пользования", с закреплением его в Административном процедурно-процессуальном кодексе Республики Казахстан", - сообщается в этом пункте.

 
Таким образом, возможность злоупотребления государственным органом правом отнесения информации к ДСП будет исключена.
 
Решение четвертой проблемы "неучастия общественности в обсуждении проектов законов, инициированных депутатами" видится в пересмотре порядка реализации права законодательной инициативы депутатов мажилиса с целью обеспечения публичного обсуждения проектов законов, инициированных депутатами.
 
Проблемой № 5 отмечено неучастие общественности в обсуждении проектов международных договоров.
 

Закон предусматривает только получение заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и членов экспертного совета по вопросам частного предпринимательства в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О правовых актах", в случае если проекты международных договоров Республики Казахстан, а также международные договоры, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивают интересы субъектов частного предпринимательства. Однако Закон не предусматривает получение рекомендаций Общественного совета и публичные обсуждения на портале "Открытые НПА", - отмечается в консультативном документе.

 
Так, на решение этой проблемы выдвигается необходимость пересмотра процедуры подписания международных договоров с целью обеспечения публичного обсуждения проектов международных договоров.
 

В целом предлагаемые новшества по всем вышеуказанным проблемам будут содействовать улучшению позиций Казахстана в международных рейтингах и оценках, таких как Индекс электронного правительства ООН, Индекс Всемирного банка по учету мнения населения и подотчетности государственных органов, Глобальный рейтинг права на информацию и другие, а также достижению Целей устойчивого развития, одной из которых является доступ общественности к информации", - резюмирует министерство.

 

новости по теме

Акимом Талгара стал 32-летний Бахыт Куришбеков

13.06.2022, 08:12 351
КОНАЕВ. 13 ИЮНЯ - Новым акимом города Талгара избран 32-летний Кандидат от партии "AMANAT" Бахыт Куришбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 41 995 избирателей проголосовало 9 983, то есть 23,77% от общего количества, информирует Talgarnewskz.
 
За Бахыта Куришбекова проголосовало 4 763 человек, что составляет 47,71% избирателей. Его конкуренты, а именно Сапарбек Назарбаев набрал 769 голосов, это 7,7%, Бахытжан Акботаев - 2 359, что составляет 23,63% процента, Нурбек Даулетбаков - 1 781, то есть 17,84% процент от общего количества голосов.
 
Против всех проголосовало 218 человек, недействительными считаются 93 бюллетеня.
 

Бахыт Куришбеков родился в городе Талгаре…По специальности - экономист. До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии "AMANAT", - говорится в информации.

 

 

Брат нового акима Алматинской области подал в отставку

11.06.2022, 17:54 28721
КОНАЕВ. 11 ИЮНЯ - Аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев ушел с должности после назначения его брата Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с тем что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области, аким Енбекшиказахского района Куат Султангазиев освобожден от должности акима Енбекшиказахского района", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
Уточняется, что он ушел с должности по собственному желанию.

Пост главы района он занимал с февраля 2022 года. 

По информации казахстанских СМИ, Куат Султангазиев приходится родным  братом вновь назначенному акиму Алматинской области Марату Султангазиеву.
 

Даниал Ахметов и Женис Касымбек останутся на постах акимов областей

11.06.2022, 15:11 32051
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и аким Карагандинской области Женис Касымбек останутся на своих постах, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Кенжетаевича Ахметова", - написал пресс-секретарь президента в Facebook.

 
Также он сообщил, что Женис Касымбек продолжит свою работу на посту акима Карагандинской области.
 

Бейбит Исабаев стал акимом Жетысуской области

11.06.2022, 14:40 32921
Бейбит Исабаев стал акимом Жетысуской области
Фото: senate.parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу, прекратив его полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Дополнено:

В качестве претендента на должность акима Жетысуской области также рассматривалсь кандидатура Багдата Карасаева. По итогам открытого голосования из 141 депутата 106 проголосовали за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 депутатов отдали свои голоса за Багдата Карасаева.

Перед руководством новообразованной области стоит задача в оперативном порядке решить вопросы стабильного функционирования органов управления и учреждений, оказывающих госуслуги.

Для повышения благосостояния и качества жизни граждан нужно планомерно вести работу по экономическому развитию региона. В этом ключе перспективными направлениями премьер-министр назвал сельскохозяйственное производство, обрабатывающую промышленность и туристическую отрасль", - рассказали в пресс-службе правительства. 


Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Область Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане организована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

Ранее Токаев назначил акимов АбайскойАлматинской и Улытауской областей.
 

Нурлан Уранхаев назначен акимом Абайской области

11.06.2022, 14:24 33641
Нурлан Уранхаев назначен акимом Абайской области
Фото: Gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Уранхаева акимом Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY . 
 

Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.


В Семее руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу на собрании маслихатов всех уровней Абайской области зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Абайской области - Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича. По итогам открытого голосования 25 депутатов поддержали кандидатуру Асхата Смаилова, а 89 отдали свой голос за Нурлана Уранхаева", - сообщает пресс-служба президента.


Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Область Абай с административным центром в городе Семее образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Ранее Токаев назначил акимов Алматинской и Улытауской областей.
 

Токаев назначил глав двух новых министерств

11.06.2022, 14:14 34161
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил  глав новообразованных Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

Асхат Аймагамбетов назначен министром просвещения Республики Казахстан. Он освобожден от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
 

МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования

11.06.2022, 14:02 34771
МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в котором постановил реорганизовать Министерство образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно указу МОН реорганизовано путем разделения его на:
 
  • Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
 
  • Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.
 

Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Правительству Республики Казахстан обеспечить по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа" - говорится в указе.

 

Токаев назначил акима Алматинской области

11.06.2022, 11:16 37696
Токаев назначил акима Алматинской области
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Султангазиева акимом Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Марата Султангазиева акимом Алматинской области, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.

Занимавший этот пост Канат Бозумбаев указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В субботу, 11 июня, по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Конаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области (...) зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области - Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева. По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова", - информирует Telegram-канал пресс-службы правительства РК.

 
Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
 
По специальности - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования.
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.
 
В 1998-2001 годы работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста - главного налогового инспектора налогового комитета по г. Алматы.
 
В 2001-2010 годы продолжил работу в налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.
 
В 2010-2012 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.
 
В 2012-2014 годы - заведующий сектором отдела социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годы - руководитель департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально–экономического мониторинга администрации президента РК.
 
С октября 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 
С мая 2021 года занимал должность вице-министра финансов РК.
 
С января 2022 года - первый вице-министр финансов РК.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов