МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство информации и общественного развития РК разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам СМИ.
Закон регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.
Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, а также культа жестокости, насилия и порнографии запрещается", - говорится в документе.
Использование масс-медиа в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.
Основными принципами деятельности масс-медиа являются:
- обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
- обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
- равенство прав физических и юридических лиц;
- обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
- обеспечение объективности;
- защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
- добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
- обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;
- создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
- гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
- содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;
- создание условий для развития институтов саморегулирования;
- соблюдение норм профессионального и этического поведения;
- обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;
- обеспечение равного доступа к информации;
- стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
- обеспечение общественной безопасности.
Согласно закону, языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки. Государство обеспечивает право каждого на использование родного языка при получении и распространении масс-медиа в соответствии с законодательством РК о языках.
При этом предусматривается, что как минимум одна телепрограмма новостного характера в период с 16.00 до 22.00 местного времени должна выходить с сурдопереводом или переводом в виде субтитров. Это требование не распространяется на иностранные телеканалы.
Разработаны поправки в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа. В частности, в Бюджетном кодексе статья "Расходы республиканского бюджета" дополнена пунктами:
субсидирование средств массовой информации, направленных на поддержку и развитие периодичных печатных изданий;
субсидирование медиа замеров в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек;
субсидирование деятельности отечественных операторов спутникового телерадиовещания в части реализации оборудования физическим лицам в порядке, предусмотренном соответствующими правилами.
Как поясняют в МИОР, в последние годы в связи массовым развитием интернета наблюдается снижение спроса на периодические печатные издания.
В закон о рекламе вносится поправка о том, что ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью 18 часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с 18 часов местного времени. В действующем законе размещение социальных роликов предусмотрено только на обязательных телеканалах, теперь это будет касаться всех телеканалов без исключения.
В МИОР считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.
Ознакомиться с документом можно на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 17 февраля.
Ранее сообщалось, что действующий Закон РК "О средствах массовой информации" кардинально устарел, не соответствует вызовам современности и не в полной мере удовлетворяет современным требованиям общественных отношений в сфере масс-медиа.