МИОР подвергло критике госсайты из-за отсутствия регулярных обновлений и актуальных данных

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой подвергли критике работу министерств по обеспечению сайтов актуальной информацией и регулярному обновлению данных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как было отмечено в ходе заседания, некоторые министерства и акиматы предоставляют не всю актуальную информацию на портале "Открытые данные".

По словам директора департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзата Раимова, в течение года в МИОР отмечали, что не обеспечена 100-процентная доля актуальности открытых данных Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства образования и науки, МЦРИАП, акиматов Жамбылской, Мангистауской и Атырауской областей.

По его данным, уровень наполняемости актуальной информацией по состоянию на 21 декабря у Министерства здравоохранения равен 80%, Министерства образования и науки - 60%, у акимата Западно-Казахстанской области - 66%.

Во-вторых, 100-процентное наполнение и актуализация вкладки перечня информации в модулях библиотеки документов: в течение года ни разу не обновлялась информация в библиотеке документов у МЦРИАП и акимата города Нур-Султан", - уточнил он.

В-третьих, по словам Раимова, наполнение ведомственных сайтов на платформе "ЕПИР ГО" составила 100%, кроме Минздрава - 94% и на русском и госязыке, и Министерства финансов - 94% на госязыке.

Кроме того, он также обратил внимание на заметные улучшения в сравнении с результатами анализа, проведенного в июне текущего года по работе в рамках наполнения "ЕПИР ГО" у Министерства образования и науки, Министерства сельского хозяйства, акиматов Нур-Султана, Мангистауской, Жамбылской и Павлодарской областей.

При этом в течение года не обеспечена 100-процентное заполнение контента на государственном и русском языке Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки, отметил представитель МИОР.

Представители ведомств обязались исправить ситуацию до конца года.

По итогам заседания министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила важность доступа казахстанцев к достоверной и актуальной информации.

Этот контроль будет только усиливаться. После каждой комиссии мы направляем письмо в канцелярию премьер-министра, чтобы действительно принимались меры, и все поручения были исполнены. Почему-то я слышу, у всех до конца года. Вообще, эта работа ежедневно должна проводиться, и должно быть на особом контроле", - заключила Балаева.