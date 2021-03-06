МИОР приглашает желающих принять участие в обсуждении законопроекта "Об общественном контроле"

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития сообщило о размещении проекта закона "Об общественном контроле" на интернет-портале "Открытые НПА" и интернет-ресурсе ведомства, передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан в целях создания правовых условий для выполнения задач в области усиления общественного контроля.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" поручил разработать и принять закон "Об общественном контроле", призванный обеспечить и подотчетность обществу госорганов и квазигосударственного сектора.

МИОР приглашает желающих принять участие в обсуждении законопроекта, который доступен по ссылке

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