МИОР разработало регламент поддержки журналистов при нарушении их прав

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан в целях обеспечения поддержки журналистов при нарушении их прав, разработан "Регламент поддержки журналистов при нарушении их прав", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регламенте отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия Министерства в случаях нарушения прав журналистов", - уточнили в министерстве.

В регламенте предусмотрены следующие вопросы:

- рассмотрение обращений и запросов информации СМИ и журналистов;

- задержание журналистов правоохранительными органами;

- вопросы, связанные с социальным обеспечением журналистов.

В документе отмечается, что рассмотрение обращений и запросов средств массовой информации должно осуществляться в соответствии со следующими сроками:

1. На запрос СМИ по разъяснению предоставленных официальных сообщений обладатель информации обязан предоставить ответ не позднее двух рабочих дней со дня регистрации запроса. Запрос по разъяснению представленных официальных сообщений, требующих дополнительного изучения и проверки, может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем СМИ сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения;

2. Ответ на запрос СМИ, не входящей в официальные сообщения, представляется в течение семи рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе. В случае, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем СМИ сообщается в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

МИОР при получении жалоб на действия государственных органов (организаций квазигосударственного сектора) при рассмотрении обращений (запросов информации) средств массовой информации:

- направляет в соответствующий государственный орган (организацию квазигосударственного сектора) письмо о необходимости в кратчайшие сроки рассмотреть и представить соответствующий ответ на обращение (запрос информации) средства массовой информации;

- в случае если усматриваются грубые нарушения законодательства Республики Казахстан, в письме, направляемом в государственный орган (организацию квазигосударственного сектора), указывает о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, совершивших данный проступок;

- на постоянной основе при проведении совещаний с уполномоченными лицами (подразделениями) по взаимодействию со средствами массовой информации государственных органов выносить вопросы по нарушению сроков рассмотрения обращений (запросов информации) средств массовой информации, с указанием каждого государственного органа, нарушившего сроки.

Регламент размещен на сайте ведомства для обсуждения. Проект регламента доступен по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/221164?lang=ru

Замечания и предложения просим направлять на электронный адрес: [email protected] Прием предложений будет осуществляться до 25 октября текущего года", - сообщили в МИОР.