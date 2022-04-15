Мирзагалиев освобожден от должности советника президента РК

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Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Согласно закону о государственном имуществе, госимущество приобретается в том числе и по договорам дарения. Это форма, предусмотренная законодательно. Сделка по договору дарения оформляется в установленном законом порядке, заверяется нотариально. Все необходимые формальности соблюдены, и поэтому оснований говорить о том, что она завтра может быть оспорена и по каким-то моментам расторгнута, на сегодняшний день нет, и я уверен, что их не будет", - сказал Канат Мусин.
Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства.
МОН признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повториться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям. Планируем изменить порядок проведения проверок детских садов. Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов", - цитирует вице-министра Каринову Sputnik.kz.
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