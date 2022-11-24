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Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на урановом руднике в Кызылординской области

23.11.2022, 14:43 24126
Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на урановом руднике в Кызылординской области
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка, проведенная на предприятии ТОО "Байкен-U", которому принадлежит урановый рудник "Харасан-2", выявила около 50 нарушений промышленной безопасности, сообщает пресс-служба комитета.
 
Там подчеркнули, что основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урана.
 

В ходе проверки обследованы: урановый рудник "Харасан-2", цех по переработке растворов, цех аффинажа, геотехнологическое поле, технологические линии и др. Выявлено 49 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ведомства.

 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана.

Ранее в МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина, принадлежащей ТОО "АрселорМиттал Темиртау". Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство компании и руководящие инженерно-техническим составом шахты.  
 

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Главы Минобороны Казахстана и Армении рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества

23.11.2022, 21:27 14471
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
По итогам мероприятия были подписаны документы, нацеленные на укрепление практического взаимодействия в рамках Организации, согласованы проекты документов для последующего рассмотрения главами государств на проходящем в Ереване саммите ОДКБ.
 
На полях заседания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Армении Суреном Папикяном. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего военного сотрудничества.
 

Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений

23.11.2022, 16:13 20401
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты и еще больше укрепились узы дружбы между нашими народами.
 

В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", - сообщается в телеграмме.

 
Шавкат Мирзиёев отметил, что дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21-23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.
 

Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном закроют с 1 декабря

23.11.2022, 15:17 22416
Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном закроют с 1 декабря
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря 2022 года планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" и "Зангиота" на границе с Узбекистаном, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов
 
По его словам, в настоящее время перед пунктами пропуска на узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление автотранспортных средств.
 

В пиковые периоды эта цифра достигает 300 единиц. На китайской границе в связи с пандемией пропуск транспортных средств до сих пор ограничен, водители ожидают своей очереди неделями. Из-за устаревшего оборудования невозможно равномерно и ускоренно вести контроль возрастающего потока", - рассказал Слямов.

 
Он добавил, что узбекские коллеги также намерены модернизировать пункты пропуска на общей границе.
 
Всего в этом году Казахстан начал работы по 9 пропускным пунктам. Планируемые сроки реконструкции каждого объекта - 19 месяцев.
 

На текущее время начаты строительство автомобильного пункта пропуска "Достык - Алаколь" и техническое дооснащение железнодорожного пункта пропуска "Достык". С 1 декабря 2022 года по согласованию с узбекской стороной планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" (РК) и "Зангиота" (РУ) с полным закрытием из-за густонаселенности и стесненности условий. Реконструкцию остальных пунктов пропуска планируется проводить без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируются в конце 2024 года", - сообщил спикер.

 
По его словам, реконструкция ориентирована на создание комфортных условий для граждан и гостей Казахстана при прохождении госграницы.
 

В пассажирских терминалах, а также на стоянке для водителей грузовых авто откроют кафетерии, санузлы, комнаты матери и ребенка. В рамках реализации проекта будет увеличение пропускной способности до 8 раз, с 1000 до 8400 ТС в сутки, сокращение времени с 2 часов до 25 минут и минимизация коррупционных рисков", - рассказал Слямов.

 

Когда пройдут парламентские выборы в Казахстане, сообщил Кошанов

23.11.2022, 15:03 23041
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов на сегодняшнем заседании нижней палаты сообщил, что выборы в законодательный орган республики запланированы на первую половину 2023 года.
 

Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года. По срокам надо дождаться, когда президент объявит", - сказал Кошанов, отвечая на вопрос о сроках проведения голосования.

 
Напомним, в день голосования Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. В то же время, по его словам, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. По словам Токаева, в конце года он сделает специальное заявление по срокам проведения парламентских выборов.

 

Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван

23.11.2022, 14:50 23626
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван.
 
В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ, сообщает "БОРТ№1".

 

Штаб Токаева посетили 44 иностранных СМИ из 37 стран мира

22.11.2022, 17:44 43611
Фото: Amanat
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканский общественный штаб Касым-Жомарта Токаева посетили представители зарубежных средств массовой информации и международные наблюдатели, сообщает пресс-служба Народной коалиции.
 
Так, штаб посетили журналисты 44 иностранных СМИ из 37 стран мира. В их числе - журналисты из США, Канады, Великобритании, России, Турции, Бельгии, Испании, Австрии, Италии, Швейцарии, Кореи, Индии и др.
 
Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов ознакомил их с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежного сектора.
 

Это функциональный, высокотехнологичный центр, позволивший нам оперативно принимать те или иные решения в период избирательной кампании. В течение месяца практически круглосуточно здесь совместно работали представители организаций, вошедших в Народную коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева. Работа штаба была организована в строгом соответствии с принципами прозрачности, открытости и соблюдением законодательных норм", - отметил Асхат Оралов.

 
По итогам встречи для представителей иностранных СМИ был проведен брифинг, в ходе которого исполнительный секретарь AMANAT ответил на все интересующие журналистов вопросы.
 
Также с деятельностью штаба в электоральный период ознакомились международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Соединенных Штатов Америки и др.
 
Стоит отметить, что за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5000 сельских населенных пунктов. Проведено 24 тысячи агитационных мероприятий с охватом 3 млн избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тысяч предложений и пожеланий граждан.
 

Токаев признан избранным президентом РК

22.11.2022, 17:25 44036
Токаев признан избранным президентом РК
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный избирательный комитет РК опубликовал постановление об установлении итогов внеочередных выборов президента, сообщили в пресс-службе ЦИК.
 
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:
 
  1. Считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан.
  2. Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента РК.
  3. Вручить зарегистрированному президенту РК соответствующее удостоверение.
  4. Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента РК Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.
  5. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов президента РК.

Напомним, на пост президента РК баллотировались шесть человек. Согласно окончательным данным ЦИК, за Токаева проголосовали 81,31% избирателей. Инаугурация президента состоится 26 ноября.  
 

Инаугурация Токаева состоится 26 ноября

22.11.2022, 11:33 43576
Инаугурация Токаева состоится 26 ноября
Фото: Акорда
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 
ЦИК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация избранного на второй срок президента пройдет 26 ноября, в субботу.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, на инаугурацию президента не потребуется дополнительного выделения средств из бюджета. Об этом глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах правительства.
 
Центризберком озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым, набрав 81,31% голосов избирателей, победил действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев.
 

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