Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на урановом руднике в Кызылординской области

Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка, проведенная на предприятии ТОО "Байкен-U", которому принадлежит урановый рудник "Харасан-2", выявила около 50 нарушений промышленной безопасности, сообщает пресс-служба комитета.
Там подчеркнули, что основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урана.
В ходе проверки обследованы: урановый рудник "Харасан-2", цех по переработке растворов, цех аффинажа, геотехнологическое поле, технологические линии и др. Выявлено 49 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана.
Ранее в МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина, принадлежащей ТОО "АрселорМиттал Темиртау". Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство компании и руководящие инженерно-техническим составом шахты.