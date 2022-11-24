В МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина

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Шахтинск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в ходе брифинга назвал причину аварии на шахте Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни пяти человек.
Авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин", - сказал Ильин.
Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа.
Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала.
Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%. В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства, а также нормативно-правовых актов в области промбезопасности. Материалы по расследованию аварии на шахте Ленина будут переданы согласно закону в надзорный и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения", - рассказал Юрий Ильин.
Глава МЧС добавил, что ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
По мнению депутатов, правительству пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника "АрселорМиттал".