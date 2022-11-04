Тело пятого работника обнаружено на месте выброса газа на шахте в Карагандинской области

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Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На месте выброса газа на шахте имени Ленина в Карагандинской области обнаружено тело пятого работника, сообщили в МЧС РК.
В 09.09 обнаружено тело пятого погибшего", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
Также стало известно, что в больницу доставлены четверо пострадавших работника с предварительным диагнозом "отравление метаном".
Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова. Двое других, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в городе Шахтинске. Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации из специалистов многопрофильной больницы имени Макажанова", - приводит сообщение областного управления здравоохранения портал EKaraganda.
Как сообщалось ранее, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников.