В Карагандинской области произошел выброс газа на шахте, погибли четыре человека

Фото: Depositphotos
Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шахтинске Карагандинской области произошел выброс газа на шахте, в результате чего погибли 4 человека. Информацию корреспонденту агентства подтвердил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - проинформировал Иманкулов.
Также, по предварительной информации, проведена эвакуация 106 работников.
Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - сообщил официальный представитель МЧС.
Дополнено:
По факту ЧП на шахте заведено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщалось ранее, в октябре в Турции в результате взрыва на угольной шахте погибли более 40 человек.