Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции возросло до 40

Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции в субботу возросло по меньшей мере до 40 человек, сообщает агентство - Число погибших в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции в субботу возросло по меньшей мере до 40 человек, сообщает агентство AP со ссылкой на официальные лица.

По информации, предоставленной министром внутренних дел Сулейманом Сойлу, подтверждена гибель 40 шахтеров. Одиннадцать были ранены и госпитализированы, еще 58 человек выбрались из шахты самостоятельно или были спасены. Судьба еще одного шахтера пока неизвестна.

Министр энергетики Фатих Донмез заявил, что спасательные работы почти завершены. Ранее он сказал, что в галерее шахты, где оказались в ловушке более дюжины шахтеров, все еще горит пожар. По его словам, работы по локализации и охлаждению пожара продолжаются", - сообщает агентство.

По предварительной версии, взрыв был вызван дымовым газом, который относится к легковоспламеняющимся газам, обнаруживаемым в угольных шахтах, сказал Донмез накануне.

На месте происшествия дежурят кареты скорой помощи, в район также направлены спасательные команды, в том числе из соседних провинций, сообщило турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD.

Агентство также сообщило, что самая страшная катастрофа на шахте в Турции произошла в 2014 году, когда 301 человек погиб в результате пожара в угольной шахте в городе Сома на западе Турции.



