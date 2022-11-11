Трагедия на шахте "АрселорМиттал": недропользователей обяжут инвестировать в модернизацию производства

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После трагедии, унесшей жизни пяти горняков на шахте Ленинской, АО "АрселорМиттал Темирату" обяжут инвестировать средства в модернизацию производства. Об этом на заседании сената сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
По словам Алихана Смаилова, в ходе недавнего пересмотра в контракт недропользования по добыче угля для "АрселорМиттал" были вписаны первые дополнительные требования о необходимости инвестирования в модернизацию угольного производство в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно. А также на дегазацию угольных пластов - 37 млрд тенге.
Ранее таких обязанностей не было", - отметил глава кабмина.
Он добавил, что подобные обязательна будут внедрены и в отношении других недропользователей.
В свою очередь спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы подготовили законопроект по ужесточению требований к безопасности труда. В том числе и по полномочиям инспекторов, по возможности внеплановых проверок.
Нужно поработать, принять нормы, ужесточающие ответственность за такого рода ЧС и трагедии. Будем надеяться, что эти нормы будут работать на то, чтобы такие события в Казахстане никогда не повторялись. Важно оперативно и качественно поработать всем вместе», - сказал Ашимбаев, обращаясь к Смаилову.
Напомним, трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек, произошла 3 ноября около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". Еще четверо пострадавших горняков были госпитализированы. Депутат мажилиса считает, что правительству пора заняться вопросом о смене собственника предприятия, где часто происходят несчастные случаи.