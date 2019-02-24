Многочисленные нарушения выявили в спецЦОНах Казахстана

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Многочисленные нарушения в спецЦОНах выявили сотрудники Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

В рамках контроля за качеством оказания госуслуг методом "тайного покупателя" проведен анализ деятельности спецЦОНов Госкорпорации ("Правительство для граждан". - Прим. агентства), по итогам которого выявлены факты несоблюдения норм законодательства в сфере оказания госуслуг (отсутствие благоприятных условий ожидания и обслуживания граждан в местах оказания государственных услуг, превышение времени ожидания услугополучателей), коррупционных рисков при прохождении практического экзамена для получения водительских удостоверений, сообщил на брифинге директор Департамента государственных услуг АДГСПК Ильдар Уйсумбаев.

По его информации, схемой маршрута автодрома спецЦОНа города Семея не предусмотрена сдача практических экзаменов по категориям А, А1, ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и прицепы). Аналогичная проблема выявлена в спецЦОНе Тараза.

В связи с несоответствием ширины проезда на автодроме спецЦОНа Шымкента не производится сдача практических экзаменов на тяжеловесных автомобилях категории С.

Также выявлены неисправные автотранспортные средства автопарков спецЦОНов для сдачи практического экзамена при получении водительского удостоверения либо вообще их отсутствие по отдельным категориям.

Так, в спецЦОНе Астаны в состоянии технической неисправности находятся транспортные средства для сдачи практического экзамена при получении водительского удостоверения категорий С и D (КамАЗ 53215-05215 и ПАЗ 32053-003-001), а также отсутствуют транспортные средства категорий D и Е. Прием практического экзамена по указанным категориям производится в автобусных парках Астаны.

Кроме этого, имеющиеся транспортные средства для приема практического экзамена по категории СЕ, при их технических характеристиках и существующих параметрах проезжей части автодрома спецЦОНа Астаны создают сложности при сдаче экзамена.

По данным Уйсумбаева, специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями отсутствуют во всех спецЦОНах, за исключением спецЦОНа №1 Алматы (одна автомашина).

В автопарке спецЦОНа Павлодара установлено отсутствие транспортных средств по категории С (грузовые автомобили от 3,5 тонны) и по категории D1 (небольшие автобусы не менее 28 сидячих мест), в спецЦОНе Кызылорды - по категории D (автобусы, в которых 18 мест для сидения), в спецЦОНах Уральска и Петропавловска - по категориям D1E, DE, C1E и CE, в спецЦОНе Атырау - по категориям С, D и Е.

В связи с истечением сроков аренды автотранспортных средств с начала текущего года в спецЦОНе Тараза не осуществляется прием практических экзаменов по категориям С и D.

В целях устранения нарушений, выявленных по итогам анализа причин и условий, способствующих их совершению и недопущению их впредь, а также повышения уровня удовлетворенности услугополучателей, Агентством будет направлен указанный анализ с выработанными рекомендациями в уполномоченный орган (Министерство информации и коммуникаций)", - цитирует директора департамента пресс-служба АДГСПК.

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