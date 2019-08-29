Молодые врачи в Карагандинской области получили квартиры

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов вручили ключи от ведомственных квартир молодым врачам в Абае, передает Kazakhstan Today.

Жилплощади с мебелью и всей необходимой бытовой техникой получили 13 специалистов. Все они будут работать в Центральной больнице Абая. Среди новосёлов четыре врача общей практики, два педиатра, два анестезиолога-реаниматолога, онколог, травматолог-ортопед, офтальмолог, нефролог и неонатолог.

Из 13 квартир семь однокомнатных, четыре двухкомнатных и две трёхкомнатных.

"Хочется поблагодарить акимат Карагандинской области, который оказывает действительно серьёзную поддержку молодым специалистам. Это не только предоставление жилья, но и выплаты подъёмных. Для нас, медиков, очень важно, когда мы полностью можем отдать себя работе. В этом году, в преддверии внедрения системы обязательного медицинского страхования, это особенно важно. Мы расширяем свою сеть, особенно в сельских районах. Поэтому поддержка на местах очень важна", - подчеркнул Елжан Биртанов.

Как отметил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, в регионе удалось существенно снизить кадровый голод за счёт предоставления молодым врачам ведомственного жилья.

Сегодня в Абай прибыли 13 молодых специалистов. Благодаря этому, мы сможем полностью закрыть потребность в медицинских кадрах в этом городе. Уже более 100 квартир мы предоставили врачам. И сегодня мы поздравляем с новосельем новых докторов Абая. Желаю вам всем найти здесь своё счастье", - сказал глава региона.

После церемонии вручения министра и акима области пригласила в гости семья хирурга Алижана Бекулиева. В прошлом году он окончил университет и решил переехать с женой и двумя детьми в Абай, чтобы работать здесь в Центральной больнице.

Министр и аким также побывали в гостях у семьи Нурбековых.

Я окончила Карагандинский медицинский университет в 2017 году, уже год работаю в Центральной больнице Абая. Раньше мы с семьёй - у нас с мужем двое детей - снимали в Абае квартиру за 30 тысяч тенге в месяц. Сейчас сможем сэкономить эти деньги, благодаря ведомственной квартире. Она очень уютная, есть мебель, техника - всё, что нужно для жизни", - рассказала педиатр Жанна Нурбекова.

Напомним, ранее ключи от ведомственных квартир молодым врачам вручали в Сарани и Шахтинске. Такая практика позволила привлечь в регион только в этом году 458 выпускников медицинских вузов, из которых 81 работает в сельской местности по программе "С дипломом - в село". Для того чтобы обеспечить всех молодых специалистов, нуждающихся в жилье, управление здравоохранения планирует выдать ключи от 281 квартиры за ближайшие три года. 27 из них врачи получат до конца этого года.

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