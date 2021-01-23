Монтаж и пусконаладочные работы на заводе по выпуску вакцин в Жамбылской области планируют завершить в марте

Тараз. 22 января. Kazakhstan Today - Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым посетила Кордайский район Жамбылской области и ознакомилась с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский, передает Kazakhstan Today.

Завод будет выпускать необходимые для страны биопрепараты против основных социально значимых инфекционных заболеваний. Это вакцины против COVID-19 и пандемического гриппа, сплит-вакцины против сезонного гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и другие препараты, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Ералы Тугжанов поручил обратить внимание на то, чтобы строительство велось с учетом дальнейшего соответствия технологического процесса и условий производства стандартам GMP. Вице-премьер также отметил необходимость тесного взаимодействия подрядных компаний с руководством научно-исследовательского института, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки.

На территории строительной площадки вице-премьер ознакомился с проектом, основными производственными и технологическими данными, осмотрел макет и схему производственного процесса. Монтаж и пусконаладочные работы планируется завершить в марте 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство вспомогательных зданий и сооружений: котельной, трансформаторной и насосной станций, хлораторной, энергетических объектов.

Далее делегация посетила сам институт проблем биологической безопасности, который ведет свою историю с 1958 года. Штат Института насчитывает 214 человек. Руководитель научного учреждения, доктор биологических наук Кунсулу Закарья доложила о деятельности и достижениях института, а также о результатах научных исследований по разработке вакцины против COVID-19.

Также Ералы Тугжанов побывал на строительстве 60-квартирного многоэтажного дома для сотрудников НИИ. В настоящее время ведутся отделочные работы, обустройство фасада и кровли. Общая площадь квартир третьего класса комфортности составляет 3,6 тысячи квадратных метров.

Рядом планируется строительство еще двух жилых домов и физкультурно-оздоровительного сооружения, на втором этаже которого разместится актовый зал на 150 мест.

Кроме того, правительственная делегация посетила спортивно-оздоровительный комплекс и новую автоматизированную газораспределительную станцию в селе Отар Кордайского района.





Напомним, вакцинация от коронавируса начнется одновременно по всей стране с 1 февраля.

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