Мошенники все чаще вовлекают подростков и пенсионеров в схемы "дропперства" - Нацбанк
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все чаще в мошеннические схемы с использованием платежных карточек вовлекаются подростки и пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана.
В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы - за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка.
Сообщается, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.
Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности", - рассказали в пресс-службе.
В Нацбанке напомнили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк. Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане введена уголовная ответственность за передачу банковской карты третьим лицам. За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету предусматриваетсялишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица - лишение свободы на срок до пяти лет.