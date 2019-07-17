Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Субъекты МСБ Алматы, Шымкента и Карагандинской области имеют наибольшую концентрацию долгов по налогам, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в Комитета государственных доходов Минфина РК, официальный срок завершения налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса истекает 31 декабря 2019 года. По данным Комитета государственных доходов потенциальные участники - это 90 077 налогоплательщиков, имевших по состоянию на 1 октября 2018 года недоимку в размере 210,4 млрд тенге, пени - 122,9 млрд тенге, штрафов - 7,4 млрд тенге.

Директор департамента аудита КГД МФ РК Жандос Дуйсембиев рассказал кто сможет воспользоваться налоговой амнистией и насколько активно участвуют субъекты малого и среднего бизнеса в этой акции.

Как вы оцениваете результаты по списанию долгов первого полугодия текущего года? Дает ли этот процесс положительный эффект на доходы государственного бюджета?

Как доказывает международный опыт и опыт предыдущих отечественных программ, безусловно, амнистия - это эффективная альтернатива избавиться от груза налоговых обязательств. И налогоплательщики это используют. И все же основная цель - это не пополнение бюджета, а возврат бизнеса в правовое поле, сохранение рабочих мест в действующих предприятиях и оздоровление экономики в сферах малого и среднего бизнеса.

Так как преимущество данной амнистии заключается в снижении на 100% штрафов и ежедневно растущей пени, деловая общественность приветствовала такую инициативу, учитывая значительный размер этого бизнес-сегмента. И органы государственных доходов готовы помочь урегулировать ситуацию в течение срока действия амнистии, то есть до 31 декабря 2019 года.

На 1 июля 2019 года к программе "Налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса" присоединилось 39 330 налогоплательщиков посредством погашения основного долга по налогам 7,6 млрд тенге. По ним списано пени 2,1 млрд тенге и штрафов 180,6 млн тенге.

В СМИ, социальных сетях обсуждается относительно слабая динамика проводимой налоговой амнистии. Ведь погашено всего чуть более 7 млрд тенге из озвученных Комитетом ранее 210 млрд тенге. Как вы поясните эти факты?

Действительно, сумма погашения налогоплательщиками составила всего 3,6% от общей суммы недоимки, сформированной на 1 октября 2018 года. Однако здесь следует рассуждать аккуратно и правильно довести до сведения общественности следующее: каждому налогоплательщику предоставлено одинаковое право стать участником этой программы.

Время запуска амнистии соответствует глобальному усилению по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Порядка половины всей задолженности (44,4%, или 93,4 млрд тенге) приходится на НДС. А этот вид налога подвержен высокому риску использования так называемых "серых" и "карусельных" схем по зачету НДС. Задолженность наиболее распространена в строительной отрасли, оптовой и розничной торговле и в сфере предоставления услуг на которые приходится более 60% задолженности и прямо или опосредовано относятся к сфере государственных закупок (подрядчики, субподрядчики, поставщики на всех уровнях и др.).

Если смотреть географически, то значительная концентрация долгов соответствует концентрации объемов налоговых поступлений: города Алматы (13,5%), Шымкент (13,4%) и Карагандинской области (13,8%).

Если выше мы говорили о преимуществах и уникальных возможностях от участия налогоплательщиков в амнистии при условии погашения основного долга, то давайте обсудим потенциальные проблемы и предпринимаемые Комитетом шаги для того, чтобы амнистия была успешной.

Во-первых, проблемой является высокий уровень задолженности по лицам, обретшим статусы ликвидированные, банкроты, бездействующие и прочие по состоянию на текущую дату. Их количество насчитывается 18 489 лиц с общей недоимкой 136,1 млрд тенге, или 65% от озвученной суммы на 1 октября 2018 года.

Во-вторых, само объявление амнистии не влияет на поведение налогоплательщика. Решение налогоплательщика о присоединении к программе зависит от ресурсов и целенаправленных усилий.

К примеру, в списке лиц, потенциально подпадающих под амнистию, числится налогоплательщик, сумма недоимки которого составляет порядка 700 млн тенге. Недоимка образована в апреле 2017 года. В отношении налогоплательщика применены способы и меры принудительного взыскания, которые не привели к погашению. С апреля 2017 года предприятие не ведет финансово - хозяйственную деятельность, налоговую отчетность не представляет, отсутствует по юридическому адресу и по сведениям уполномоченных органов активов для погашения задолженности не имеет.

Следовательно, данный налогоплательщик претендует на амнистирование долгов перед бюджетом, однако до сих пор остается сомнительным его участие в программе.

Это общеизвестная мировая практика, когда налогоплательщик самостоятельно взвешивает выгоды и издержки от уклонения уплаты налогов. Часть предпринимателей остаются в "тени". Поэтому, несмотря на обсуждаемую эффективность амнистии, перед Комитетом остается исполнение 3 обязанностей: это разъяснительная работа среди налогоплательщиков, налоговый контроль и обеспечение исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств в полном объеме. Организована работа уведомительного характера, всем адресно направлены извещения для принятия участия в программе, проведены в 1 полугодии и запланированы во 2 полугодии выездные семинары по регионам.

Могли бы вы рассказать подробно, когда амнистия реально помогла налогоплательщикам?

В отличие от тех, кто еще пассивно остается в "тени", есть положительные примеры по перезагрузке бизнеса, который, казалось бы, спасти уже невозможно. Как я ранее отмечал, около сорока тысяч налогоплательщиков использовали возможность списания долгов. Если исключить бездействующих, банкротов, то это уже больше 50% должников.

По ним были списаны пени, штрафы и соответственно сняты все ограничения и аресты с банковских счетов, имущества и другое, то есть появилась полноценная возможность дальше вести свой бизнес.

Приведу один из примеров по Актюбинской области. ТОО осуществляет технические услуги в области горнодобывающей промышленности и по состоянию на 1 октября имело непогашенную налоговую задолженность по корпоративному подоходному налогу 470 млн тенге, в том числе недоимка - 138,3 млн тенге, пеня превышала основной долг почти в 3 раза. В результате участия в налоговой амнистии посредством уплаченного налога 138,3 млн тенге, налогоплательщику списано пени в размере 331,6 млн тенге.

Как вы понимаете, списание такой суммы положительно повлияло на корпоративный портфель компании.

По экспертным мнениям, у участников программы "Налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса" большие преимущества. Хотя методика уже отработана: погашение основной суммы долга приведет к списанию пеней и штрафов без заявления налогоплательщика. При необходимости, если Вы обнаружите непогашенную задолженность, можно обратиться в местный орган государственных доходов, где Вы получите необходимые расчеты и консультацию для списания долгов.

Вместе с этим по не включенным налогоплательщикам в список налоговой амнистии действуют иные способы расчетов с бюджетом, как рассрочка и отсрочка платежей.

Впереди еще 6 месяцев, и надеюсь, что в ближайшее время будет полная реакция со стороны предпринимателей, направленная на снятие накопленной долговой нагрузки по пеням и штрафам.





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