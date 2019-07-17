В Казахстане стартовала налоговая амнистия для физлиц

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - С 16 июля в Казахстане началась налоговая амнистия для физлиц, передает Kazakhstan Today.

Напомним, соответствующий закон был подписан главой государства 4 июля и вступил в силу 16 июля текущего года.

Как сообщил в ходе пресс-конференции на площадке правительства РК вице-министр финансов Канат Баедилов, утверждена дорожная карта, в рамках которой органами государственных доходов будет проведена широкомасштабная массово-разъяснительная работа о порядке проведения налоговой амнистии для того, чтобы каждый гражданин до конца текущего года смог воспользоваться данной компанией по списанию начисленных пеней.

По состоянию на 1 января 2019 года, налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму 20,9 млрд тенге, из них основной долг - 14,3 млрд тенге, начисленные пени - 6,6 млрд тенге. Наибольшие суммы, или 70% налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства. На задолженность по земельному налогу приходится 12%, на налог на имущество 6,7%", - сообщил К. Баедилов.

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