Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - С 16 июля в Казахстане стартует налоговая амнистия для физлиц, сообщил в ходе пресс-конференции на площадке правительства РК вице-министр финансов Канат Баедилов, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий закон был подписан главой государства 4 июля и вступит в силу 16 июля текущего года.

К. Баедилов отметил, что в ближайшее время будут утверждены Правила проведения налоговой амнистии и доведены до всех территориальных департаментов государственных доходов.

Как сообщил вице-министр финансов, уже утверждена дорожная карта, в рамках которой органами государственных доходов будет проведена широкомасштабная массово-разъяснительная работа о порядке проведения налоговой амнистии для того, чтобы каждый гражданин до конца текущего года смог воспользоваться данной компанией по списанию начисленных пеней.

"По состоянию на 1 января 2019 года, налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму 20,9 млрд тенге, из них основной долг - 14,3 млрд тенге, начисленные пени - 6,6 млрд тенге. Наибольшие суммы, или 70% налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства. На задолженность по земельному налогу приходится 12%, на налог на имущество 6,7%", - сообщил К. Баедилов.

С начала текущего года органами государственных доходов проведена большая подготовительная работа для проведения налоговой амнистии физических лиц. В частности, произведена сверка базы данных с уполномоченными органами, а также инвентаризация лицевых счетов на предмет полноты и правильности начислений в целях актуализации лицевых счетов налогоплательщиков.

В этой связи, как отметил вице-министр финансов, важной мерой данной амнистии является возможность списания налоговой задолженности физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринимательской деятельности.

Указанная задолженность образовалась при переходе в 2002 и 2003 годах налоговых органов из локальных на общереспубликанскую налоговую информационную систему (ИНИС). Такая налоговая задолженность по состоянию на 1 января 2019 года числится более чем у 16 тысяч физических лиц на сумму 700 млн тенге, в том числе основной долг 400 млн тенге, пени – 300 млн тенге", - пояснил К. Баедилов.

Единственным условием для списания пени является уплата физическим лицом основного долга по налогам.

Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов сами будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга вынесут соответствующее решение о списании пени", - заключил К. Баедилов, призвав всех граждан, имеющих на 1 января 2019 года налоговую задолженность, воспользоваться возможностью исполнить свои налоговые обязательства без начисленных со стороны государства санкций в виде пени.

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