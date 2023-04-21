20.04.2023, 09:15 45076
МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность с 24 апреля
Фото: акимат области Жетысу
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Талдыкорган. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе акима Жетысуской области.
Как вам известно, прошло уже более 3 лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", - говорится в сообщении акимата.
Напомним, в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня. В текущем году Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более чем 565 млн долларов.
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21.04.2023, 16:21 1041
Аким Алматы: Проводим отопительный сезон, постукивая три раза по столу - все ли нормально?
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал вопрос проведения и подготовки к отопительному периоду.
Он отметил, что нужно изменить подходы к проведению осенне-зимнего периода.
Мы все его (отопительный сезон. - Прим. редакции) проводим так, что постукиваем три раза по столу - все ли нормально? Мы буквально вчера прекратили подавать тепло, до конца недели поэтапно завершим. В следующий вторник я уже провожу первое совещание, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", - сказал Досаев.
Также, по его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%.
Аким также сообщил, что подготовлены сбалансированные подходы по принципу "тариф в обмен на инвестиции". Вложенные инвестиции позволят обновить инфраструктуру и улучшат качество услуг.
Напомним, сегодня утвердили генеральный план развития Алматы до 2040 года.
В рамках улучшения ситуации в соответствии с Генеральным планом до 2040 года планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.
Как сообщил заместитель акима города Аскар Амрин, по сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тыс. км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тыс. км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге.
Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".
21.04.2023, 15:59 1531
Еще три незаконных ЖК выявили в Алматы
Одному из застройщиков выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, пополнился еще тремя ЖК, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
В список неблагонадежных ЖК без необходимого пакета документов попали:
- ЖК ORDA CITY - мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч.183
Заказчик: ТОО "Investment Stroy".
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка - ИЖС", - сообщили в управлении.
Застройщику выдано предписание приостановить строительство, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована.
- ЖК Dostar Deluxe - мкр. Мадениет 185/8
Заказчик: ИП "Ашинов";
Отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ.
Приняты меры по статье 316 ч.1, 321 КоАП РК (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации).
Наказание по статье влечет штраф от 120 до 580 МРП.
3. ЖК Verona - мкр.Ремизовка, пер.7 уч.71
Заказчики: 5 физических лиц
Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.
В управлении отметили, что случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно.
Пользуясь тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до 3 этажей разрешение не требуется, недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости", - подчеркнули в ведомстве.
В управлении настоятельно рекомендовали перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии: +7 (727) 229-81-36
Ранее в Алматы уже пополнялся список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.
21.04.2023, 14:39 4626
АО "КазТрансГаз Аймак" вновь оштрафовали более чем на 3 млн тенге
Предприятие оштрафовали за отказ выдать потребителям техусловия для подключение к сетям газоснабжения
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Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на общую сумму 3,2 млн тенге из-за жалоб потребителей.
Жалобы от двух потребителей на незаконные действия Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" поступили в департамент антимонопольного комитета Атырауской области. Потребители сообщили, что в компании им отказались выдать техусловия на подключение к сетям газоснабжения.
На основании вышеуказанных жалоб ДКРЕМ назначил внеплановую проверку в отношении Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на предмет соблюдения норм законодательства о естественных монополиях. По результатам проверки 9 декабря 2021 года ДКРЕМ возбудил административное дело в отношении Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" и вынес предписание об устранении нарушения законодательства о естественных монополиях путем выдачи технических условий потребителям на подключение к сетям газоснабжения," - сообщили в департаменте.
Однако Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" не исполнил предписание ДКРЕМ в установленный законодательством срок и обжаловал его.
Верховный суд РК 23 февраля 2023 года постановил оставить без изменения решение специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 11 марта 2022 года и постановление судебной коллегии по административным делам Атырауского областного суда от 21 июня 2022 года, а кассационную жалобу Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" оставить без удовлетворения.
На сегодняшний день потребителям выданы технические условия на подключение к сетям газоснабжения.
Также постановлением от 24 марта 2023 года на Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" наложен штраф в размере 3 267 040 тенге, который оплачен субъектом в полном объеме.
Это не первый случай нарушения компанией антимонопольного законодательства.
Ранее на 232 млн тенге был оштрафован Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак". Вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, компания применяла тариф, действовавший в 2019 году.
В марте Туркестанский филиал компании незаконно повысил тариф на газ бизнесменам области.
21.04.2023, 13:45 7416
Генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный план Алматы до 2040 года сегодня единогласно утвердили на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва.
На сессии также было решено, что бюджет Алматы вырастет на 265,4 млрд тенге, а бюджеты районов города - в 2,7 раза.
Как вы знаете, действующий генеральный план города был разработан более 20 лет назад и базировался на моноцентричной модели развития, при которой высокая плотность рабочих мест и социально-культурных функций сосредоточена в историческом центре города. С тех пор город вырос в два раза как по территории, так и по количеству жителей. Новый генеральный план предусматривает переход на полицентричную модель развития с созданием 5 новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности", - заявил аким города Ерболат Досаев, выступая перед депутатами.
По его словам, увеличение бюджета проводится за счет формирования дополнительных доходов за I квартал 2023 года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.
Дополнительные средства пойдут на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, соцобеспечение, образование и здравоохранение, благоустройство и озеленение города, сообщил Досаев.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Читать: https://www.kt.kz/rus/society/_1377948299.html
Независимый эксперт Елена Ерзакович в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. Эксперта удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также по ее мнению, в генплане много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.
21.04.2023, 10:02 11811
В 2022 году государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации имущества - Генпрокуратура
Фото: gov.kz
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой обеспечивается надзор за законностью конфискации имущества осужденных, в том числе привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ведомства.
За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске. Продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в городах Астане, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях", - сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, в текущем году взыскано 1,5 млрд тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены.
Верховным судом по протесту генерального прокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне Горный гигант и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО "RBK Bank". Объекты возвращены государству", - говорится в сообщении.
Выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.
В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно досрочном освобождении гражданина Б., который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что работа в этом направлении продолжается.
Как уточнили в ведомстве, конфискация является дополнительным уголовным наказанием и состоит в принудительном обращении в собственность государства имущества, добытого преступным путем либо на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения (статья 48 УК). Этому предшествует сбор доказательств, необходимых и достаточных для решения о конфискации (статья 113 УПК).
Иными словами, имущество, полученное (приобретенное) законным способом, конфискации не подлежит, что гарантирует соблюдение прав и свобод граждан.
21.04.2023, 08:20 14446
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня мусульмане отмечают праздник Ораза айт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником.
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт! Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа", - сообщил Токаев.
Он отметил, что ислам - религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира.
Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком. Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело. Желаю счастья и радости каждой семье! Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа! Айт қабыл болсын!" - сказал президент.
20.04.2023, 18:25 30491
Президент подписал Социальный кодекс и ряд законов
Среди подписанных документов Конституционный закон
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан Социальный кодекс Республики Казахстан, а также подписан конституционный закон РК "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан"
Президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" и закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
20.04.2023, 15:05 34696
КНБ будет платить за информацию об угрозе теракта
Вознаграждение выплачивается единовременно
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности разработал правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.
Лицам, сообщившим в органы национальной безопасности или внутренних дел Республики Казахстан информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма (далее - лицо, сообщившее информацию), КНБ или его территориальными органами выплачивается вознаграждение", - сообщается в проекте правил.
Вознаграждение выплачивается единовременно и устанавливается в следующем порядке:
- по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 Уголовного кодекса РК, - 750 МРП (2 587 500 тенге - в 2023 г.);
- по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, - 1000 МРП (3 450 000 тенге).
Следственные подразделения органов национальной безопасности РК в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения", - сообщается в документе.
О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, также уведомляется уполномоченное подразделение.
В случае отказа от вознаграждения лицо, сообщившее информацию, подает в органы национальной безопасности или внутренних дел Республики Казахстан соответствующее заявление.
Выплата вознаграждения лицу, сообщившему информацию, осуществляется в национальной валюте на его текущий банковский счет в банке второго уровня.
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