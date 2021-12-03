Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании СМИД ОБСЕ

Фото: Пресс-служба сената РК.
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Парламентские слушания на тему "Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства" состоялись в сенате. Об этом сообщили в пресс-службе сената РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей для нашей страны. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Между тем эта сфера имеет важное социальное значение. Более 40% наших граждан проживают в аулах, а значит их доходы и качество жизни непосредственно связаны с развитием аграрной отрасли. Поэтому это направление работы является одним из приоритетных для сената", - отметил Маулен Ашимбаев.
Однако спикер отметил, что на сегодняшний день ещё существуют проблемы, которые необходимо решать. В их числе решение проблемы дефицита пастбищ, развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, улучшение сферы ветеринарии и агробиотехнологии, регулирование цен на продовольственные товары и другие.
Депутат Мухтар Жумагазиев отметил необходимость работы над существующими проблемами в области ветеринарной безопасности. Сенатор считает, что важно развивать процессы оцифровки, сбора и автоматизации данных, а также разработать стратегию по обучению высококвалифицированных кадров.
В целях развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности депутаты Сената усиленно работают над принятием Законов о качестве и дальнейшим совершенствованием существующего законодательства. Приняты Законы по оздоровлению ветеринарной отрасли, а также другие документы, которые позволят повысить деловую активность агробизнеса и создать благоприятный инвестиционный климат. Вместе с тем, в этом году установлен полный запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства", - сказал сенатор.
Министр Ербол Карашукеев рассказал о текущем положении дел в области сельского хозяйства. Он отметил, что по поручению главы государства утвержден и уже запущен нацпроект по развитию агропромышленного комплекса, который позволит повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза, обеспечить казахстанцев основными продуктами питания отечественного производства, а также удвоить экспорт продукции агробизнеса.