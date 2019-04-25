Музей военной техники откроется в столице под открытым небом

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В преддверии Дня защитника Отечества в столице откроется музей военной техники под открытым небом, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане по поручению министра обороны в рамках подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Национального военно-патриотического центра откроется музей военной техники под открытым небом", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

На площадке Центра будут установлены как современные образцы вооружения и военной техники, в числе которых артиллерийские установки, авиационная, бронетанковая техника, так и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет, которые до сих пор находятся на вооружении армии многих стран.

Музей военной техники под открытым небом даст возможность жителям и гостям столицы ознакомиться с историей отечественного вооружения, воочию увидеть и прикоснуться к боевой технике, а также внесет значительный вклад в воспитание у современных молодых людей чувства казахстанского патриотизма, уважения к Родине, близким, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам военных конфликтов", - отметили в ведомстве.

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