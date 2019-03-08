Мужчинам впору задуматься, как не отстать от женщин - Назарбаев

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Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представительницами женской общественности "Коктем шуагы", передает Kazakhstan Today.

Открывая встречу, глава государства поздравил присутствующих женщин и всех представительниц женской половины населения страны с наступающим Международным праздником 8 марта, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул важность реализации новых масштабных социальных мер по поддержке многодетных матерей, указав, что объемы этой помощи будут последовательно увеличиваться.

Во многом они направлены на усиление социальной поддержки именно многодетных семей с низкими доходами. Будут повышаться социальные выплаты и пособия, заработная плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, строится жилье. Кроме того, на системную поддержку направлены проекты "Бакытты отбасы", "Кутты мекен" и "Ауыл - Ел бесігі", - сказал Назарбаев.

Глава государства отметил особую роль женщин в деле воспитания будущего поколения казахстанцев.

Именно женщина являет миру самое важное - дарит чудо новой жизни. В среднем, у нас в одной семье воспитывается трое детей, а за год на свет появляются около 400 тыс. казахстанцев. Дети - это богатство и гордость не только одной семьи, но и ценный капитал всей страны. Поэтому глубокого уважения и благодарности заслуживают наши матери, и, особенно, многодетные. Они совершают настоящий подвиг материнства, приумножая блага всего народа", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что основой государства являются благополучие казахстанцев и прочные семейные устои общества.

В наш динамичный, полный новаций век вы плодотворно реализуете свой потенциал и способности на благо страны. Достигаете новых высот и весомых результатов во многих сферах и направлениях. Фактически именно женщины являются проводниками моих идей модернизации", - сказал глава государства.

Президент Казахстана рассказал об участии женщин в жизни страны.

Сегодня в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70%, в финансовой и страховой сфере 60%, а в сельском хозяйстве 45%. Немало и тех, кто успешно реализовал себя в бизнесе, творческой сфере и в мире спорта. Нам, мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас", - сказал Назарбаев.

В завершение глава государства отметил, что казахстанские женщины олицетворяют собой зеркало души, характер и ментальность народа.

Наш долг - создавать вам все возможности для полного воплощения вашего созидательного начала", - заключил президент Казахстана.

Как отметили в Акорде, во встрече приняли участие заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Г. Абдыкаликова, руководитель бригады АО "Астана-Зеленстрой" Н. Ермолина, председатель Совета матерей Алакольского района Алматинской области У. Дуйсебаева, крановщица А. Асмагамбетова, аким Мичуринского сельского округа Костанайской области В. Клочко, руководитель Центра ремесленников "Qazaq-Oner" А. Жансерикова, поэтесса, корреспондент газеты "Жетісу" М. Тажмаганбетова, руководитель проекта "Социальное ателье Кішкентай" А. Мустафина, врач-онколог В. Юн, учитель Н. Садыкова, ассистент-профессор Школы наук и технологий АОО "Назарбаев Университет" А. Сандыгулова, инспектор миграционной службы А. Абишева, руководитель крестьянского хозяйства "Нур" С. Маутеева, генеральный директор частной образовательной школы "ДАНА" К. Батырбекова, актриса С. Еслямова, директор ТОО "Life4job" А. Бактыгалиева, ведущий солист Президентского оркестра Службы государственной охраны К. Толенбаева.

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