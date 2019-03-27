МВД и подразделение ООН договорились о профилактике радикализации среди осужденных

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК и подразделение Организации Объединенных Наций договорились о профилактике радикализации среди осужденных, передает Kazakhstan Today.

Программа "Поддержка усилий в работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности, предупреждение, порождающей насилие радикализации в пенитенциарных учреждениях на 2018-2021 годы" подписана представителями МВД Казахстана и Управления ООН по наркотикам и преступностью в Центральной Азии (УНП ООН).

Она направлена на повышение устойчивости общества к радикализации и обеспечение безопасности общества от проявлений экстремизма и терроризма. Документ также предполагает совершенствование профилактики указанных опасных явлений и выработку в обществе иммунитета к радикальным идеям.

Напомним, запуск программы состоялся в декабре 2018 года в столице Казахстана. Проект реализуется УНП ООН совместно с Контртеррористическим центром ООН и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН. Стратегическую и финансовую поддержку оказывают Европейский Союз, Контртеррористический центр ООН и правительство Королевства Нидерландов.

Программа включает социологические исследования, разработку современной системы оценки рисков осужденных за экстремизм и терроризм. Кроме этого, на базе Костанайской Академии МВД планируется открыть Центр, в котором сотрудников уголовно-исполнительной системы будут обучать проведению теологической реабилитационной работы, проинформировали в пресс-службе МВД РК.

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