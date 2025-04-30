29.04.2025, 10:05 68631
МВД Казахстана опубликовало телефоны для анонимных сообщений о наркопреступлениях
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по противодействию наркопреступности МВД призывает граждан сообщать о наркопреступлениях, сообщает Polisia.kz.
В условиях стремительного распространения новых форм наркоугроз и использования цифровых каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков мы как общество должны объединить усилия для защиты наших детей, наших близких и будущего нашей страны. Комитет по противодействию наркопреступности МВД принимает все усилия для выявления, пресечения и профилактики наркопреступлений, особенно тех, в которые втягиваются несовершеннолетние. Однако одними мерами правоохранительных органов эту проблему не решить. Призываю каждого из вас не оставаться равнодушным. Обращайте внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщайте о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом", - сказал и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
МВД опубликовало контакты для обратной связи по каждому региону.
Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь. Снизить вовлеченность несовершеннолетних в наркосреду - наша общая задача. Благодарим каждого, кто не остается в стороне", - отметил Данияр Мейрхан.
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29.04.2025, 17:47 35431
Свыше 780 млрд тенге направят на строительство и ремонт дорог в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 780 млрд тенге направят на строительство и ремонт дорог в Казахстане в 2025 году, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель правления "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев.
В рамках дорожного сезона 2025 года в направлении строительства и реконструкции предусмотрено выполнение работ на 2,1 тысячи километров автодорог. Из этого объема 1,1 тысячи километров составляют 10 переходящих проектов, где завершаются работы по благоустройству дорог, рекультивации карьеров, обустройству площадок под производственные базы и временных объездных путей. 1 тысяча километров относятся к семи новым проектам, среди которых: Караганда - Жезказган, Актобе - Улгайсын, Атырау - Доссор, обходы городов Кызылорда, Рудный, Сарыагаш, Петропавловск", - заявил Дархан Иманашев.
По его словам, общая протяженность автомобильных дорог, которые будут охвачены работами, составит 8,8 тысячи километров. Из них запланированы проекты строительства и реконструкции протяженностью 2,1 тысячи километров, объекты капитального ремонта - 460 километров, объекты среднего ремонта - 6,3 тысячи километров.
Как отметил спикер, для выполнения запланированных работ будет задействовано около 10 тысяч единиц дорожно-строительной техники, 27 асфальтобетонных заводов и 25 тысяч специалистов. Также в ходе реализации проектов планируется использовать 9,4 млн тонн асфальтобетонной смеси, 12 млн кубических метров щебня и 500 тысяч тонн битума.
Напомним, сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
29.04.2025, 13:29 50016
Неиспользуемые 90 тыс. гектаров земель вернули в госсобственность в области Улытау
Стоимость возвращенных участков - свыше 147 млн тенге
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Жезказган. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры области Улытау вернули в собственность государства неиспользуемые земли общей площадью 90 тыс. га.
В прокуратуре сообщили, что землепользователи Улытауского района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению.
По акту надзора земельные участки общей площадью 90 тыс. га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что местные исполнительные органы предоставят возвращенные земли в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.
Ранее более 4,7 тыс. га общественных пастбищ вернули в госсобственность в ЗКО.
29.04.2025, 11:30 58266
В ряде населенных пунктов Казахстана выявили несоответствия границ с утвержденными генпланами
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде населенных пунктов Казахстана выявили несоответствия фактических границ с утвержденными генеральными планами, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.
В ноябре прошлого года в 89 городах запущен пилотный проект выдачи разрешительной документации и согласования эскизных проектов через единый геопортал инфраструктурных данных. В результате было выявлено несоответствие фактических границ ряда населенных пунктов с утвержденными генпланами, а также некорректная привязка определенных земельных участков", - заявил глава правительства.
Он поручил министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации "Правительство для граждан" до 1 сентября 2025 года устранить расхождение данных.
Искусственный интеллект в строительстве должен стать помощником в принятии решений в проектировании, управлении городским развитием и других направлениях. Поручаю министерствам цифрового развития, промышленности и строительства в месячный срок разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере, включая анализ плотности застройки, соответствия техническим условиям и уровню развития инфраструктуры", - заявил Олжас Бектенов.
Также, по его словам, большое количество нареканий со стороны бизнеса и населения вызывает процедура выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям.
Действующий порядок их выдачи непрозрачен, крайне длителен и подвержен высокой степени коррупциогенности. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами обеспечить принятие системных мер по обязательной выдаче технических условий в цифровом формате через систему градкадастра", - добавил премьер-министр.
В целом, отметил он, строительный сектор формирует инфраструктурный каркас страны, создает большое количество рабочих мест, обеспечивает развитие бизнеса и напрямую влияет на качество жизни граждан.
Мировой опыт показывает, что внедрение цифровых решений в строительстве позволяет значительно сократить сроки реализации проектов, существенно снизить расходы и свести к минимуму коррупционные риски. Такие технологии, как трехмерное моделирование объектов, цифровые градостроительные кадастры, электронные платформы согласования проектов и интеграция с системами картографии, становятся нормой в строительной сфере. С внедрением государственного градостроительного кадастра, портала eQurylys и банка информационных моделей мы переходим от бумажного документооборота к сквозным цифровым процессам", - заявил глава правительства.
Он подчеркнул, что на сегодня оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры. Также запущена автоматизация госуслуг выдачи разрешительной документации и согласования проектов. Кроме того, создан единый реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.
Стоит отметить, что во время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
29.04.2025, 11:11 61586
Особняк в Астане стоимостью почти 1,7 млрд тенге передан под социальные нужды
По данным СМИ, частная собственность принадлежала экс-главе КНБ РК Кариму Масимову, осужденному после январских событий
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане жилой особняк стоимостью более 1,6 млрд тенге передали под социальные нужды.
По информации, опубликованной на сайте ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", особняк, расположенный в районе Нура, мкр Караоткель, ул. Ерейментау, был выставлен на электронные торги.
Стартовая цена объекта составляла 1 685 115 000 тенге.
Однако в адрес управляющей компании поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов. Дальнейшее использование объекта будет определено в установленном порядке с учетом интересов местного исполнительного органа", - сообщили в компании.
По данным СМИ, частная собственность принадлежала экс-главе КНБ РК Кариму Масимову, осужденному после январских событий.
В конце декабря представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, какие незаконно приобретенные активы вернули Казахстану.
29.04.2025, 10:56 64836
Более 30 млрд тенге из возвращенных активов направлено на модернизацию сельского здравоохранения Дополнено
Из предусмотренных нацпроектом 655 объектов на сегодня завершено строительство 467 медучреждений
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане свыше 31 млрд тенге из возвращенных активов выделено на реализацию нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения. Со стороны правительства на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи из республиканского бюджета уже выделено порядка 120 млрд тенге, на реконструкцию районных больниц - более 31 млрд тенге. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.
По поручению главы государства для реализации национального проекта были использованы в том числе средства специального государственного фонда, пополняемого за счет возврата незаконно приобретенных активов. Более 31 млрд тенге вложено в строительство 145 объектов первичной помощи и 13 межрайонных больниц", - отметил премьер-министр.
Он отметил, что реализуемый нацпроект имеет ключевое значение для повышения качества медицинской помощи на селе и предусматривает открытие современных учреждений здравоохранения более чем в 650 сельских населенных пунктах.
Проект, во-первых, решает комплекс проблем по доступности медицинской помощи на селе. Людям оперативно окажут помощь в своем населенном пункте. Во-вторых, улучшается качество медицинских услуг за счет современного оснащения. Это главные цели национального проекта", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что из предусмотренных нацпроектом 655 объектов на сегодня завершено строительство 467 медучреждений, в 2025 году планируется закончить работы еще на 188 объектах первичной медико-санитарной помощи.
Дополнено 29.04.2025, 11.15
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства назвал регионы, которые находятся в зоне риска по темпам строительства медицинских объектов, и поручил мобилизовать усилия, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, по его словам, в зоне риска находятся:
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Жамбылская область;
- Актюбинская область;
- Акмолинская область;
- Карагандинская область.
Также Олжас Бектенов назвал конкретные регионы, в которых отмечается отставание от графика работ. В частности, проектная документация по 6 объектам не разработана в Актюбинской, Жамбылской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях, государственная экспертиза не проведена по 8 проектам в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.
Именно недостаточный контроль со стороны акимов регионов за своевременностью процессов проектирования и строительства ведет к затягиванию реализации национального проекта. Начавшийся строительный сезон нужно максимально использовать для своевременной сдачи объектов. Необходимо мобилизовать все усилия для достижения задачи", - подчеркнул Олжас Бектенов.
29.04.2025, 10:50 63201
Шесть судей привлечены к дисциплинарной ответственности
Дисциплинарное взыскание в виде выговора наложено в отношении 4 судей, в виде замечания - в отношении 2 судей
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось очередное заседание судебного жюри при Высшем судебном совете. На заседании рассмотрено 8 дисциплинарных дел в отношении 8 судей, сообщили в пресс-службе совета.
По итогам рассмотрения дел за грубое нарушение законности к дисциплинарной ответственности привлечены 6 судей: дисциплинарное взыскание в виде выговора наложено в отношении 4 судей, в виде замечания - в отношении 2 судей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем прекращены дисциплинарные производства в отношении 2 судей в связи с отсутствием в их действиях состава дисциплинарного проступка.
Решения судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший судебный совет", - отметили в пресс-службе.
29.04.2025, 09:31 71311
КТЖ и РЖД утвердили план сотрудничества на 2025-2027 годы
Фото: КТЖ
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось XV заседание совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству АО "НК "ҚТЖ" и ОАО "РЖД". Делегации возглавили заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов и первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов, сообщили в пресс-службе КТЖ.
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и подвели итоги совместной работы. Отмечен рост контейнерных перевозок через международные железнодорожные стыки по восточному маршруту МТК Север - Юг: в первом квартале 2025 года объем увеличился на 63% и превысил 1 тыс. ДФЭ.
За маркетинговый период (сентябрь 2024 года - апрель 2025 года) в российские и прибалтийские порты отгружено свыше 650 тыс. тонн зерновых. Перевозки контейнеров по маршруту КНР - РФ - КНР за январь-март выросли на 30% и достигли более 132 тыс. ДФЭ.
По итогам первого квартала через территорию России транзитом перевезено более 2,3 млн тонн казахстанского угля, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной объем экспортного угля перевален через российские порты: 1,3 млн тонн - через порты Балтии, 900 тыс. тонн - через порты Азово-Черноморского бассейна (рост в пять раз по сравнению с прошлым годом). На встрече стороны договорились об увеличении поставок казахстанского угля в российские порты.
Участники заседания отметили выполнение плана мероприятий по основным направлениям стратегического сотрудничества на 2023-2024 годы и утвердили новый план на 2025-2027 годы.
По итогам заседания был подписан протокол. Следующее заседание пройдет во втором полугодии 2025 года в России.
29.04.2025, 08:58 48651
Казахстан и Франция разработают план по сохранению озера Балхаш
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". На нем информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации представил дорожную карту по разработке документа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.
Кроме того, разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с КНР мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.
Исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами. На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.
Долгое время вопросы, связанные с озером Балхаш, решались точечно, без единой стратегии. Для перехода к системной и согласованной работе мы начинаем разработку мастер-плана по сохранению и защите озера Балхаш. Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества. Для разработки мастер-плана необходимо провести изучение и анализ по всем ключевым направлениям - от водных и экологических вопросов до энергетики, сельского хозяйства и социально-экономического развития в Иле-Балхашском регионе. Для этого и была подготовлена представленная сегодня дорожная карта", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.
Как сообщалось ранее, за год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см - с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?