МВД начало обучение полицейских в новом формате

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - МВД начало набор и обучение полицейских в новом формате, передает Kazakhstan Today.

С начала этого года стартовала масштабная реформа органов внутренних дел. Одно из ключевых направлений этой реформы - модернизация ведомственного образования. В этой связи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обсудил с руководителями учебных заведений и ведущих служб МВД ход реформирования ведомственного образования.

Он отметил, что в этой сфере уже проделана определенная работа. Оптимизирована система образования, сокращены 6 учебных центров. Теперь подготовку полицейских будут осуществлять Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии, Актюбинский юридический институт и Шымкентский учебный центр.

МВД так же отказывается от подготовки по программам бакалавриата, за исключением Карагандинской академии. "В стране достаточно юридических вузов, откуда мы будем брать молодежь и доучивать ее на специализированных курсах", - сообщил глава министерства.

Особое внимание в учебном процессе уделяется практической направленности обучения. Для криминалистов, следователей и оперативных сотрудников предусмотрены 6-месячные курсы, по остальным - 3-месячные. Ранее для офицерского состава без учета специфики действовали 3-месячные курсы, для сержантского - 2-месячные.

"С 20 мая началось обучение в новом формате. Будет максимально использоваться современные интерактивные методы и формы обучения, позволяющие слушателям осваивать большие объемы информации в короткие сроки", - отметил Е. Тургумбаев.

С учетом этих новаций разработаны концепции развития учебных заведений МВД и утверждены новые практико-ориентированные учебные планы и программы, которые и были презентованы на встрече министра с руководителями вузов и Учебного центра министерства.

Тургумбаев отметил, что весь процесс образовательной реформы будет прозрачным, в связи с чем поручил руководителям учебных заведений провести дни открытых дверей или круглые столы с приглашением общественности и СМИ, где подробно разъяснить суть модернизации ведомственного образования.

Население должно знать, что изменилось в системе подготовки кадров и как это отразится на качестве работы полиции. Мы рассчитываем за счет отбора кадров из гражданских вузов повысить потенциал ведомственных учебных заведений и качество подготовки будущих полицейских", - резюмировал министр внутренних дел.

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