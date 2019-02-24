МВД рассматривает возможность введения запрета на проживание во времянках

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - После трагической гибели пяти девочек при пожаре во времянке в Астане, Министерство внутренних дел Казахстана решило проанализировать возможность введения запрета на проживание во временных строениях, передает Kazakhstan Today.

Как напомнил сегодня на брифинге в правительстве заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, в Казахстане законодательно установлена норма, позволяющая собственникам жилья самостоятельно регистрировать свои строения через ЦОНы и акиматы.

Вы помните, раньше были вопросы, связанные с коррупционными рисками в земельной инспекции, в архитектуре, по газу, в том числе в подразделениях МЧС (ныне Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК. - Прим. агентства). Мы ушли от этого, уменьшили нагрузку при получении разрешения. К сожалению, мы видим результат. Недобросовестные застройщики, в том числе частного сектора, которые строят на своей территории временные сооружения, сдают их жителям, которые нуждаются в жилье", - сказал Ильин.

По его словам, владельцу строения, в котором погибли дети, грозит уголовная ответственность. Произошедшая трагедия заставила власти проанализировать вопрос проживания людей во времянках.

Мы сделаем анализ полностью по республике, чтобы вносить в правительство, чтобы решать вопрос с временным жильем, запретить его эксплуатацию для проживания населения", - сказал заместитель министра.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства