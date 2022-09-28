Мы приступили к строительству справедливого Казахстана - Токаев

ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Мы приступили к строительству справедливого Казахстана, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проводя глубокие преобразования, мы осуществляем модернизацию страны. Июньский референдум показал, что народ поддерживает наши инициативы", - отметил президент.

По его словам, политические реформы направлены на реализацию принципа "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

Иными словами, мы строим президентскую республику. Действительно, президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что "отныне мажилис и маслихаты будут формироваться по смешанной системе. Были предприняты конкретные шаги по установлению баланса между ветвями власти. Ряд полномочий президента передан парламенту. Главы регионов должны были избираться на альтернативной основе".

Кроме того, в стране введены прямые выборы сельских акимов.

Укрепляется диалог власти и общества. Реализуется концепция "слышащего государства". В эту масштабную работу вовлечено все общество. Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперед по этому пути", - заявил глава государства.

По его словам, еще одна очень важная реформа - избрание президента на один срок.

Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа - смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также пояснил, ради чего осуществляются реформы.

По словам президента, дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока.

Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не дает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы", - добавил он.