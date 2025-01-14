На 42% увеличен объем воды в Северном Арале

В прошлом году Министерство водных ресурсов направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды

Фото: primeminister.kz

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 42% увеличили объем воды в Северном Арале по итогам реализации первой фазы проекта по сохранению моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.





Глава ведомства Нуржан Нуржигитов обсудил с жителями Аральского района реализацию второй фазы проекта по восстановлению Северного Аральского моря.





По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.





Министерство разработало проект восстановления моря, который охватывает три основных направления. В частности, предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.





Отметим, что в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем - 1 млрд кубометров воды.





Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии", - уточнили в ведомстве.





Для сравнения: в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.





Эти цифры - результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках, предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ", - сказал Нуржан Нуржигитов.





Министр водных ресурсов и ирригации отметил, что проект по восстановлению Арала направлен прежде всего на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения.