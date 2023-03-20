На большей территории Казахстана закрылись избирательные участки   

Еще час есть у жителей западных регионов

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки закрылись на большей территории Республики Казахстан.





Как сообщает "Хабар 24", еще час есть у жителей западных регионов из-за разницы во времени.









Также продолжают работу пункты для голосования в Африке, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, а также в странах Европы. Последним закроется пункт в Сан-Франциско.





Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).





Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.





Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.





Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе.





Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.





По данным Центризбиркома , на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны (Amanat, "Ак жол", НПК, ОСДП, "Ауыл", "Байтак", Respublica), в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.





Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.





Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.





Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.



